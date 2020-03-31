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Başkan Yardımcısı Doğan'dan ''na destek

Kulübü Başkan Yardımcısı , olarak ""na 5 milyon 61 lira bağışta bulunacaklarını bildirdi.

  • Güncel
  • 31.03.2020 23:26
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  • Son Güncelleme: 31.03.2020 23:26
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Doğan'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Kulübü Başkan Yardımcısı , olarak ""na 5 milyon 61 lira bağışta bulunacaklarını açıkladı.

Oltan ve Köleoğlu Elektrik ve Enerji Üretimi Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı da olan Doğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na şirketimiz Oltan Köleoğlu Enerji adına 5 milyon lira, memleketimizin Trabzon olması hasebiyle üzerine 61 lira daha koyarak toplamda 5 milyon 61 lira bağışta bulunuyoruz."

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