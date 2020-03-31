Bugünkü
Takvim

Coronavirüse yakalanan 'in eşi 'den eleştirilere yanıt: Odalarımızı bile ayırmıştık

ABD dönüşü karantinada kalmayan ve dışarı çıkan , eşi 'in hastalığı sonrası sert şekilde eleştirilmişti. Reçber eleştirilere yanıt verdi. "Amerika dönüşü 3 haftalık süreçte sadece 1 kez dışarı çıktım. Rüştü ile odalarımızı ayırmıştık" dedi.

  • Saklambaç
  • 31.03.2020
  • Gazete
ABONE OL
Odalarımızı bile ayırmıştık
Amerika dönüşü karantinada kalmayan ve dışarı çıkan 'in eşi , eşinin hastalığı sonrası sert şekilde eleştirilmişti. Reçber eleştirilere yanıt verdi. "




Amerika dönüşü 3 haftalık süreçte sadece 1 kez dışarı çıktım. Rüştü ile odalarımızı ayırmıştık. Karantinadaydık. Rüştü'yü zorla hastaneye götürdüm. Eleştirileri okumuyorum. Yeter ki kocam iyileşsin" dedi.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Saklambaç Coronavirüse yakalanan Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber'den eleştirilere yanıt: Odalarımızı bile ayırmıştık
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri