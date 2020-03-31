Amerika dönüşü karantinada kalmayan ve dışarı çıkan Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, eşinin hastalığı sonrası sert şekilde eleştirilmişti. Reçber eleştirilere yanıt verdi. "
Amerika dönüşü 3 haftalık süreçte sadece 1 kez dışarı çıktım. Rüştü ile odalarımızı ayırmıştık. Karantinadaydık. Rüştü'yü zorla hastaneye götürdüm. Eleştirileri okumuyorum. Yeter ki kocam iyileşsin" dedi.
Amerika dönüşü 3 haftalık süreçte sadece 1 kez dışarı çıktım. Rüştü ile odalarımızı ayırmıştık. Karantinadaydık. Rüştü'yü zorla hastaneye götürdüm. Eleştirileri okumuyorum. Yeter ki kocam iyileşsin" dedi.
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