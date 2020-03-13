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    • Magazin
    • 13.03.2020 Gazete
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    te yine şov yaptı! Servet harcadı...

    Giyim tarzına servet harcayan Portekizli futbolcu , önceki gün yine şov yaptı. Yıldız topçu, Coronavirüs nedeniyle boş kalan ‘Beymen, Gucci, Dolce&Gabbana’ gibi lüks mağazalardan 300 bin liralık yaptı...

    300 Bin’lik karizma

    Kasımpaşa'nın Portekizli orta saha oyuncusu Ricardo Quaresma ve eşi Daphne Quaresma, önceki gün kızları ile birlikte İstinyePark Markalar Sokağı'nda objektiflere takıldı. merkezinde eşiyle el ele gezen Quaresma, ilk önce ailesi ile Zuma Restoran'a geçerek öğle yemeği yedi. Beymen, Gucci, Dolce&Gabbana gibi dünyaca ünlü ultra lüks ünlü markalardan alışveriş yapan başarılı futbolcu, kasaya bir ev parası bıraktı.

    Quaresma'nın alışverişte toplam 300 bin lira harcadığı iddia edildi. Ünlü futbolcu alışveriş turu boyunca futbolseverler ile hatıra fotoğrafları çektirmeyi de ihmal etmedi...

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