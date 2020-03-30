Koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi altında olan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim için sarı kırmızılı ekip bir açıklama yaptı.

İşte Galatasaray'ın yaptığı açıklama:

Dün akşam çeşitli medya organlarında, İkinci Başkanımız Sayın Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim'in sağlık durumlarıyla ilgili asılsız haberler yayınlanmıştır.

Her süreçte olduğu gibi bu süreçte de sadece resmi mecralarımızdan yaptığımız açıklamalara itibar edilmesi hususunu bir kez daha önemle hatırlatmak isteriz.