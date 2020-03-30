Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 30.03.2020 10:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.03.2020 10:41
    ABONE OL

    : 'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak hakkında flaş açıklama! Taburcu oldular mı?

    haberine göre , nedeniyle hastanede tedavi gören Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın son durumuna ilişkin açıklama yaptı.

    G.Saray'dan Terim ve Albayrak hakkında flaş açıklama

    Koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi altında olan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim için sarı kırmızılı ekip bir açıklama yaptı.

    İşte Galatasaray'ın yaptığı açıklama:
    Dün akşam çeşitli medya organlarında, İkinci Başkanımız Sayın Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim'in sağlık durumlarıyla ilgili asılsız haberler yayınlanmıştır.

    Her süreçte olduğu gibi bu süreçte de sadece resmi mecralarımızdan yaptığımız açıklamalara itibar edilmesi hususunu bir kez daha önemle hatırlatmak isteriz.

    Ayrıca, Ülkemizin ulusça salgına karşı hep birlikte mücadele verdiği bu günlerde; toplumu ayrıştırıcı, birbirine düşürücü, asılsız ve iftira nitelikli haber yapanlarla ilgili gerekli yasal işlemler kulübümüz tarafından başlatılmıştır.

    İkinci Başkanımız Sayın Abdurrahim Albayrak'ın tedavisi 18 Mart Çarşamba (13. Gün), Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay'ın 24 Mart Salı (7. Gün) ve Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim'in 23 Mart Pazartesi (8. Gün) tarihinden bu yana tedavileri hastanede devam etmektedir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    Galatasaray Spor Kulübü

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Son dakika: Galatasaray'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak hakkında flaş açıklama! Taburcu oldular mı?
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri