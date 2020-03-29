Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner, sosyal medya hesabından "Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in son testleri negatif. Yakında taburcu olacaklar" açıklamasında bulundu.

BUSE TERİM'DEN AÇIKLAMA

Ardından Fatih Terim'in kızı Buse Terim'den açıklama geldi Terim açıklamasında, "Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi, güzel haberler gelince yine paylaşmak ümidi ile" ifadelerini kullandı.

Buse Terim'in paylaşımında, "Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi, ve testi henüz sonuçlanmadı. Bu haber şu an için doğru değil. Hala hastanede tedavisine devam ediliyor. Güzel haberler gelince yine paylaşmak ümidi ile" ifadeleri yer aldı.

ABDURRAHİM ALBAYRAK'TAN AÇIKLAMA

Abdurrahim Albayrak da sosyal medya hesabından "Son yapılan test sonuçlarım henüz gelmemiştir. Gelir gelmez herkesi bilgilendireceğim. Tekrar hepinize çok teşekkür ederim." şeklinde açıklama yaptı.