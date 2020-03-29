Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 29.03.2020 21:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.03.2020 22:07
    ABONE OL

    Koronavirüse yakalanan ve 'tan haber var

    Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner, sosyal medya hesabından " ve 'in son testleri negatif. Yakında taburcu olacaklar" açıklamasında bulundu. Ardından Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in kızı Buse Terim'den açıklama geldi Terim açıklamasında, "Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi, güzel haberler gelince yine paylaşmak ümidi ile" ifadelerini kullandı.

    Terim ve Albayrak'tan haber var

    Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner, sosyal medya hesabından "Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in son testleri negatif. Yakında taburcu olacaklar" açıklamasında bulundu.

    BUSE TERİM'DEN AÇIKLAMA
    Ardından 'in kızı Buse Terim'den açıklama geldi Terim açıklamasında, "Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi, güzel haberler gelince yine paylaşmak ümidi ile" ifadelerini kullandı.

    Buse Terim'in paylaşımında, "Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi, ve testi henüz sonuçlanmadı. Bu haber şu an için doğru değil. Hala hastanede tedavisine devam ediliyor. Güzel haberler gelince yine paylaşmak ümidi ile" ifadeleri yer aldı.

    ABDURRAHİM ALBAYRAK'TAN AÇIKLAMA
    da sosyal medya hesabından "Son yapılan test sonuçlarım henüz gelmemiştir. Gelir gelmez herkesi bilgilendireceğim. Tekrar hepinize çok teşekkür ederim." şeklinde açıklama yaptı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Koronavirüse yakalanan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'tan haber var
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri