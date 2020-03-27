Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.
COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı, genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum.
Yusuf Günay'ın açıklamasının hemen ardından, Galatasaray'dan da açıklama geldi. İşte Galatasaray'ın o açıklaması
'Tedbir amaçlı olarak hastanede tedavi altına alınan Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay'ın COVID-19 testi pozitif çıkmıştır.'
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