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    • 27.03.2020 12:25
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    Son dakika haberi: 'da 'ın corona virüsü testi pozitif çıktı!

    'da corona virüs şoku peş peşe yaşanıyor! Önce Galatasaray Asbaşkanı Abdurrahim Albayrak ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Galatasaray son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Galatasaray Başkan Yardımcısı da corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

    G.Saray'da bir korona şoku daha!

    Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

    COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı, genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum.

    Yusuf Günay'ın açıklamasının hemen ardından, Galatasaray'dan da açıklama geldi. İşte Galatasaray'ın o açıklaması

    'Tedbir amaçlı olarak hastanede tedavi altına alınan Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay'ın COVID-19 testi pozitif çıkmıştır.'

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