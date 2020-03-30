Beşiktaş'ta flaş gelişme! 5 isimle yollar ayrılıyor

GÖKHAN, CANER VE ATİBA İLE PAZARLIK

Hürriyet'in haberine göre, yönetim ayrıca sözleşmeleri sona erecek olan Caner Erkin, Atiba Hutchinson ve Gökhan Gönül ile de masaya oturacak. Bu üç isimle de devam etmek isteyen yönetim buna karşın içinde bulunduğu şartlar gereği pazarlıkta bir tavan fiyat belirleyecek ve kabul etmeyenle yollarını ayıracak.

Başkan Ahmet Nur Çebi, "Dönem fedakarlık dönemi... Kulübün içinde bulunduğu durumu tüm oyuncularımız biliyor. Bizden önceki yönetimden alamadıkları prim ve maaşları da biliyorlar. Geldiğimizde tüm oyuncuların parasal sıkıntılarını çözmeye çalıştık ve ödemeler yaptık. Bu nedenle transferde daha akıllı ve hesaplı davranacağız" dedi.