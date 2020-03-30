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    • 30.03.2020 11:30
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    'ta flaş gelişme! 5 isimle yollar ayrılıyor

    Koronavirüs nedeniyle lige verilen arada yönetimi yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlı ekipte sezon sonu Diaby, Rebocho, Elneny ve kaleci Karius'un yanı sıra Güven Yalçın'la da yolların ayrılması planlanıyor.

    Beşiktaş'ta flaş gelişme! 5 isimle yollar ayrılıyor

    Koronavirüs salgını nedeniyle tüm kulüpler gibi Beşiktaş'ta da futbol operasyonları durduruldu ancak yönetim yeni sezon için hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor.

    5 İSİM İÇİN KARAR VERİLDİ
    Başkan Ahmet Nur Çebi, transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları ve Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ önceki gün telekonferansla yaptıkları toplantıda yeni dönem için alınacak ve gönderilecek oyuncular konusunda fikir alış verişinde bulundular. Toplantıda, kiralık sözleşmeleri bitecek olan Diaby, Rebocho, Elneny ve kaleci Karius'la yolların ayrılması, genç golcü Güven Yalçın'ın ise tecrübe kazanması için bir Süper Lig ekibine kiralanması kararı çıktı.

    GÖKHAN, CANER VE ATİBA İLE PAZARLIK
    Hürriyet'in haberine göre, yönetim ayrıca sözleşmeleri sona erecek olan Caner Erkin, Atiba Hutchinson ve Gökhan Gönül ile de masaya oturacak. Bu üç isimle de devam etmek isteyen yönetim buna karşın içinde bulunduğu şartlar gereği pazarlıkta bir tavan fiyat belirleyecek ve kabul etmeyenle yollarını ayıracak.

    Başkan Ahmet Nur Çebi, "Dönem fedakarlık dönemi... Kulübün içinde bulunduğu durumu tüm oyuncularımız biliyor. Bizden önceki yönetimden alamadıkları prim ve maaşları da biliyorlar. Geldiğimizde tüm oyuncuların parasal sıkıntılarını çözmeye çalıştık ve ödemeler yaptık. Bu nedenle transferde daha akıllı ve hesaplı davranacağız" dedi.

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