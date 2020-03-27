



CİMBOM'A ÇİFTE MÜJDE

Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'tan gelen kötü haberle çok büyük bir şok yaşayan Galatasaray'a dün iki müjde geldi. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre Başkan Mustafa Cengiz ve ailesine yapılan coronavirüs testinin sonucu negatif çıktı. Aynı şekilde iki gün önce önlem amaçlı olarak hastaneye yatırılan Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın testinin de negatif olduğu belirtildi.