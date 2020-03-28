A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Rüştü Reçber'in koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Milli oyuncu hastaneye yatırıldı.Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Reçber, "İyi geceler; Sizlerle gerçeği en şeffaf şekilde paylaşırken daha güzel haberler vermek isterdim fakat üzülerek eşim Rüstü'yü COVİD-19 teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunuyoruz.Her şey normal ilerlerken birden bire gelişen hızlı semptomlarla biz de olayın şokundayız" dedi.
"ALLAH TÜM HASTALARA ACİL ŞİFALAR VERSİN"
Bu sürecin kritik ve zor olduğunu belirten Işıl Reçber, "Allah benim değerli eşimle beraber tüm hastalara acil şifa kolaylık versin" ifadelerini kullandı.
"BENİM, KIZIMIN VE OĞLUMUN NEGATİF ÇIKTI"
Işıl Reçber, yapılan koronavirüs testlerinde kendisinin ve çocuklarının testinin negatif çıktığını, sadece Rüştü Reçber'in testinin pozitif çıktığını belirtti.
Reçber, Ailecek yaptırdığımız testlerde benim, kızımın ve oğlumun negatif sadece eşimin pozitif çıkmıştır. Bu sebeple bizler evde kendisi hastanede ve görüş izni yok. Aslında en zor olanı da bu yanında olamamak. Ama Allah büyük önce ona sonra Türk hekimlerine emanet, inşallah bu da geçecek... Telefonlarım kilitlendi dönüş yapamıyorum üzgünüm tüm sevenlere dostlara sizlere yürekten sevgiler.Dualarınızı eksik etmeyin lütfen bu çok önemli..." açıklamasında bulundu.
ABD'DEN DÖNEN IŞIL REÇBER 14 GÜN KURALINA UYMAMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde ABD'den dönen Işıl Reçber, Sağlık Bakanlığı'nın "Yurt dışından gelenler 14 gün evden çıkmasın" uyarısına kulak tıkayıp soluğu Etiler'deki güzellik merkezinde almıştı. Reçber'in bu hareketi sonrası sosyal medyadan tepki yağdı.
KENDİSİNİ BÖYLE SAVUNDU
'14 gün evden çıkmayın' uyarılarına uymayan Işıl Reçber, kendisini "Orası Etiler'de güzellik merkezi değil benim sağlık kliniğim. Burada bağışıklık sistemini güçlendirmek adına uygulamalar yapıyoruz. Tamamen bilinçsizce cilt bakımı merkezi gibi yaklaşılması bizi üzdü. Bizler bilinçli insanlarız. Bağışıklık sistemini güncellemek adına ozon terapi yaptırdım." diyerek savundu.
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