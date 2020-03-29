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    • 29.03.2020 09:48
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    Son dakika i | emekli olacak mı? Kararını verdi

    'da 'in e yakalanması kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Dünya basınında da gündem olan hastalık sonrası Fatih Terim'in hastanedeki tedavisi sürerken, tecrübeli teknik adamın taburcu olduktan sonra görevine devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Fatih Terim'in emekli olup olmama konusunda kararını verdiği öğrenildi. İşte detaylar...

    Fatih Terim emekli olacak mı? Kararını verdi

    Fatih Terim hastanede koronavirüsü belasıyla savaş veriyor… Spor dünyası deneyimli teknik adama destek yollarken, Terim de sosyal medyadan yaptığı açıklamada daha iyi olacağının mesajını vermişti.

    Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in tedavisinin sona ermesinin ardından görevi bırakacağı ve emekli olacağı iddia edilmişti. Ancak gelen bilgilere göre deneyimli teknik adamın böyle bir düşüncesi olmadığı öğrenildi.

    EMEKLİLİĞE DAHA ÇOK VAR
    Fatih Terim'in hastalığını atlatmasından sonra kariyerine nokta koyarak emeklilik kararı alacağı iddia edilmişti. Ancak tecrübeli hocanın böyle bir fikrinin olmadığı, iyileşir iyileşmez Florya'ya döneceği ifade edildi. Bu durum taraftarları memnun etti.

    FATİH TERİM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
    Galatasaray için çalışmalarını da sürdürüyor. Yöneticiler, teknik ekip ve scout ekibi sürekli temas halinde bulunan tecrübeli teknik adam, FIFA'nın almayı düşündüğü maaş indirimi kararını da masaya yatırdı.

    Terim'in futbolun durduğu bu noktada önce kendi maaşından indirim yaparak oyuncularına örnek olacak.

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