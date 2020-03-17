Arzu Sabancı ve Şeyma Subaşı gibi isimlerden sonra Işıl Reçber de 14 gün kuralını hiçe saydı. 4 Mart'ta ABD'ye giden Reçber, bundan bir hafta önce de İstanbul'a döndü.
Işıl Reçber, Sağlık Bakanlığı'nın "Yurt dışından gelenler 14 gün evden çıkmasın" uyarısını hiçe sayıp dün Etiler'deki güzellik merkezine gitti. Reçber'e takipçilerinden tepki yağdı.
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