Işıl Reçber, 4 Mart'ta gittiği ABD'den bir hafta önce döndü. Reçber, önceki gün ise Sağlık Bakanlığı'nın "Yurt dışından gelenler 14 gün evden çıkmasın" uyarısına kulak tıkayıp soluğu Etiler'deki güzellik merkezinde aldı. Kendi kliniğinin reklamını yaptığı paylaşımlarında "Bitkin hissettiğim için ozon terapi yaptırıyorum" diyen Işıl Reçber, "Bitkinliğin de varsa kurala nasıl uymazsın!" dedirtti.



Reçber, merkezde hiçbir şekilde önlem almadı ve maske takmadı. Reçber'e işlemi uygulayan çalışanda da maske yoktu.

Büyük tepki çeken Işıl Hanım, dün sarf ettiği şu sözleriyle ise "Bu kadar olmaz" yorumları yaptırdı: "Orası Etiler'de güzellik merkezi değil benim sağlık kliniğim. Burada bağışıklık sistemini güçlendirmek adına uygulamalar yapıyoruz. Tamamen bilinçsizce cilt bakımı merkezi gibi yaklaşılması bizi üzdü. Bizler bilinçli insanlarız. Bağışıklık sistemini güncellemek adına ozon terapi yaptırdım."

Kendini neden izole etmedin! Virüs, Avrupa ve ABD'den gelenler yüzünden ülkemize bulaştı.

Kendinizı düşünmüyorsanız; toplum sağlığını düşünün.

Gittiğiniz yerde çalışanın bile maskesi yok. Milleti aptal mı sanıyorsunuz!

Siz güzelleşip kliniğinizin reklamını yapacaksınız diye kimseyi tehlikeye atamazsınız!

Bu da sosyetik cahillik!

Bu medyatik şımarıklar, kendilerini virüsten muhaf mı sanıyorlar acaba?