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    • Magazin
    • 19.03.2020 Gazete
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    na uymayan ve 'dan U dönüşü!

    Rüştü Reçber’in eşi , ABD dönüşü rahatça dolaşarak insanların canını tehlikeye attı. Reçber, gelen tepkiler üzerine akıllandı ve eve kapandı... Slovenya tatili dönüşü Sağlık Bakanlığı'nın büyük önem verdiği na uymayan, , yaptığı son paylaşımla kendisiyle çelişti...

    U dönüşü

    Geçtiğımiz hafta oğlu Hacı ve müstakbel gelini Nazlı Kayı ile Slovenya'dan dönen Arzu Sabancı, 14 gün kuralına kulak asmamıştı...

    İzole olmak yerine aile davetine katılan Sabancı, tepkiler üzerine U dönüşü yaptı.

    Evden paylaşım yapan Arzu Hanım, anca anladı.


    ABD'den bir hafta önce dönen Işıl Reçber de 14 gün kuralına uymamıştı. Kendi güzellik merkezine gidip reklamını yapan Reçber, dün şöyle dedi: "İnşallah 14 gün sonrasına sağlıklı çıkarım diye dua ediyorum."

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    Haberler Magazin 14 gün kuralına uymayan Işıl Reçber ve Arzu Sabancı'dan U dönüşü!
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