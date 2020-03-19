Geçtiğımiz hafta oğlu Hacı ve müstakbel gelini Nazlı Kayı ile Slovenya'dan dönen Arzu Sabancı, 14 gün kuralına kulak asmamıştı...

İzole olmak yerine aile davetine katılan Sabancı, tepkiler üzerine U dönüşü yaptı.

Evden paylaşım yapan Arzu Hanım, 14 gün kuralını anca anladı.



ABD'den bir hafta önce dönen Işıl Reçber de 14 gün kuralına uymamıştı. Kendi güzellik merkezine gidip reklamını yapan Reçber, dün şöyle dedi: "İnşallah 14 gün sonrasına sağlıklı çıkarım diye dua ediyorum."