



Tecrübeli çalıştırıcı, liglerin devam etmesi gerektiğini vurguladı ve farklı bir öneri ortaya koydu.

Ajansspor'un haberine göre Rıza Çalımbay, "Sivasspor olarak dün tesisimizi kapattık. Oyuncularımız sadece koşu idmanı yapılıyor, tesisimizi dezenfekte ettirdik. Oyuncularımız evden çalışmalarına devam ediyor. Maçların oynanması için iyi bir ortam oluşması lazım. Seyircisiz oynanan maçlar verimli olmuyor. Benim düşüncem daha iyi bir ortam oluştuğu zaman Mayıs'ın 15'i gibi takımları Antalya'da toplamak Alanya'yı da kullanabilirsiniz. Koronavirüsüne karşı sıcak havanın etkili olduğu bilim adamları tarafından konuşuluyor. Ligler ortam oluşursa mayıs ayında çarşamba-pazar maçları oynatarak bitirilebilir. Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası sistemi gibi." ifadelerini kullandı.