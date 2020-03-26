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    • 26.03.2020 17:40
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    Son dakika: Koronavirüse yakalanmıştı! yöneticisi 'tan ilk açıklama

    Son dakika haberine göre koronavirüse yakalanan yöneticisi sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı. Albayrak mesajında durumunun iyiye gittiğini aktardı.

    Koronavirüs testi pozitif çıkan ve eşiyle birlikte İstanbul'daki bir hastanede tedavi gören Kulübü İkinci Başkanı , sosyal medya hesabı üzerinden sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

    İYİYE GİDİYOR
    Durumunun her gün daha iyiye gittiğini ifade eden Albayrak, "Hepinize dualarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlığım her gün daha iyiye gidiyor. İnşallah en kısa sürede tekrar görüşeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin" ifadelerini kullandı.

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