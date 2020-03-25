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    • 25.03.2020 13:26
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    Son dakika: Başkanı 'in test sonuçları ne zaman çıkacak? Belli oldu

    'da teknik direktör Fatih Terim ve yönetici Abdurrahim Albayrak'ta çıkmasının ardından teste giren Başkan 'in sonuçlarının yarın çıkacağı öğrenildi.

    Koronavirüs testine girmişti! Sonuçları...

    Tüm dünyayı etkisi altına alan salgına 'da 2.Başkan Abdurrahim Albayrak ile Fatih Terim de yakalanmıştı. Bunun üzerine Galatasaray kulübü başkanı ile Yusuf Günay da tedbir amacı ile test yaptırma kararı almıştı.

    Ulus'ta Galatasaray kulübünün sağlık sponsoru olan özel hastanede COVİD-19 testi yapılan sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'in sonuçlarının yarın çıkacağı bilgisi kendisine iletildi

    Ocak ayı sonunda operasyon geçiren Yusuf Günay'a ise bugün akşam saatlerinde test uygulanacak.

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