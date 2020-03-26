Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan gündeme dair önemli açıklamalar
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Spor Ajansı programına telefonla bağlanarak A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Yalçın, "TFF'den resmi bir haber gelene kadar antrenmanların başlayacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. İşte Sergen Yalçın'ın o açıklamaları...
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