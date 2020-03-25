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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in gün gün corona virüs raporu!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Twitter hesabından corona virüs pozitif çıktığını ve tedaviye başlandığını açıklamıştı. Terim'in bu açıklaması sonrası herkesin gözü kulağı onda. Hastaneden yapılan ilk açıklama Fatih Terim'in sağlık durumunun şu an için iyi olduğu yönünde. Türkiye'de corona virüs testi yaptıran ilk teknik adam olan Fatih Terim, bu sürece kadar neler yaşadı? İşte Fatih Terim'in corona virüs raporu ve günbegün yaşadıkları.

25.03.2020 10:14 - Son Güncelleme: 25.03.2020 10:27
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in gün gün corona virüs raporu!

Fatih Terim Türkiye'de takımına koronavirüs testi yaptıran ilk teknik adam da oldu. Önceki gün açıklanan test sonuçları Terim'in ne kadar haklı olduğunu gösterdi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in gün gün corona virüs raporu!

İmparator'un sonucu pozitifti. Neyse ki, 'tanı' erken konmuştu. Peki Fatih Terim test yaptırana kadar neler yaptı?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in gün gün corona virüs raporu!

İşte Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası Fatih Terim'in yaşadıkları.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in gün gün corona virüs raporu!

16 MART PAZARTESİ
Başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'la bir saat süren toplantı yaptı. Türk Telekom Stadı'ndaki toplantıda koronavirüse karşı alınacak tedbirler konuşuldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in gün gün corona virüs raporu!

17 MART SALI
Beşiktaş derbisinden sonra tüm takıma 2 gün izin veren Terim, koronavirüs tehlikesi nedeniyle evinden hiç çıkmadı. Eşi Fulya Terim de, kızı Merve Terim Çetin'in yanında Amerika'daydı.

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