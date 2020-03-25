Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in gün gün corona virüs raporu!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Twitter hesabından corona virüs pozitif çıktığını ve tedaviye başlandığını açıklamıştı. Terim'in bu açıklaması sonrası herkesin gözü kulağı onda. Hastaneden yapılan ilk açıklama Fatih Terim'in sağlık durumunun şu an için iyi olduğu yönünde. Türkiye'de corona virüs testi yaptıran ilk teknik adam olan Fatih Terim, bu sürece kadar neler yaşadı? İşte Fatih Terim'in corona virüs raporu ve günbegün yaşadıkları.
25.03.2020 10:14
- Son Güncelleme: 25.03.2020 10:27
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