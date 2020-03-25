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    • 25.03.2020 14:16
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    Oğluyla birlikte corona virüse yakalan : Tat ve koku alma duyularımı kaybettim

    Milan'ın efsane oyuncularından biri olan ve oğlu Daniel corona virüse yakalanmıştı. Baba-oğul yavaş yavaş iyileşiyor. Paolo Maldini "Çok iyiyim. En kötü dönem sona erdi. Hala biraz kuru öksürüğüm var. Tat ve koku alma duyularımı kaybettim ama geri döneceklerini umuyorum. Oğlum tamamen atlattı" dedi.

    Koronaya yakalanmıştı: Duyularımı kaybettim

    Koronavirüse Milanlı futbolcu oğlu Daniel ile birlikte yakalanan , kişisel Instagram hesabından son durumuyla ilgili paylaşım yaptı.

    Yayınladığı videoda son durumun anlatan efsane isim açıklamasında, "Çok iyiyim. En kötü dönem sona erdi. Hala biraz kuru öksürüğüm var. Tat ve koku alma duyularımı kaybettim ama geri döneceklerini umuyorum. Oğlum tamamen atlattı. Virüsten 1 hafta içinde kurtulmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Testinin pozitif çıkmasının ardından kendisine destek mesajları gönderen herkese teşekkür edern Paolo Maldini, "Bu acil durumda üst düzey profesyonellikle ve büyük azimle çalışan doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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