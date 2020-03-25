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    • 25.03.2020 12:45
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    'in son durumu ne? Kızı Bahçekapılı sağlık durumunu açıkladı

    2.Başkanı Abdurrahim Albayarak'ın ardından corona virüse yakalandığını açıklayan 'in son durumu merak ediliyor. Fatih Terim'in son sağlık durumu hakkında bilgiyi kızı Bahçekaplı Instagram hesabından duyurdu. İşte Fatih Terim'in son durumu.

    Fatih Terim'in son durumu ne? Kızı açıkladı

    Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) Türkiye'yi de etkiledi... 'da Abdürrahim Albayrak'ın ardından teknik direktör 'in de corona virüsü testi pozitif çıktı. Fatih Terim'in kızı Bahçekapılı, babası Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

    'BUGÜN YENİ BİR HABER YOK'

    Sosyal medyadan son gelişmeleri paylaşan Buse Terim Bahçekapılı, "Bugün yeni bir haber yok, dün ile aynı. Babam iyi. Daha iyi olacak, biliyorum. Bugün bizler aile fertleri olarak pek iyi değiliz ama iyi olacağız. Bu hastalık şu anda hepimize olabilir, hepimizde olabilir ve farkında bile olmayabiliriz. Bu yüzden uyarıları dinleyin, kalabiliyorsanız evde kalmaya devam edin. Hepinizin iyi dileklerini okuyorum ve hislerimizin karşılıklı olduğunu bilmenizi istiyorum" dedi.

    UYARILARDA BULUNDU

    Buse Terim Bahçekapılı devamında corona virüs önlemlerine dair bir paylaşım da yaptı.

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