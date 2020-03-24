Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in durumuyla ilgili tedavi gördüğü özel hastaneden açıklama yapıldı.

Hastaneden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim'in klinik bulgularının iyi olduğu belirtilerek, "Covid - 19 testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Sağlık Bakanlığı yönergelerinde belirtilen tedavi protokolüne hastanemizde başlanmıştır. Klinik bulguları iyi olan Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır. Hastamızın durumu yakından takip edilmektedir" denildi.

NELER OLMUŞTU?

Galatasaray'da, 2.Başkan Abdurrahim Albayrak'ın ardından Fatih Terim'in de 'koronavirüs' testi pozitif çıktı. Fatih Terim, tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınının testinin pozitif çıktığını kendisine ait sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu.

O DA KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

Galatasaray Spor Kulübü ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak koronavirüs şoku yaşıyor. Başarılı yönetici daha önce koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, ilk testi negatif çıkmış ikinci testi ise pozitif çıkmıştı.