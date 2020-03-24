Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 24.03.2020 16:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.03.2020 17:02
    ABONE OL

    Son dakika haberi: 'in son durumu ne? İşte hastaneden ilk açıklama!

    Son dakika haberine göre; Galatasaray Teknik Direktörü , Twitter hesabından corona virüses yakalandığını duyurmuştur. Herkes Fatih Terim'in son durumu merak ederken, Terim'in durumuyla ilgili tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı. İşte Fatih Terim'in son sağlık durumu...

    Terim'in son durumu ne? İşte ilk açıklama

    Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in durumuyla ilgili tedavi gördüğü özel hastaneden açıklama yapıldı.

    Hastaneden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılıların teknik patronu 'in klinik bulgularının iyi olduğu belirtilerek, "Covid - 19 testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Sağlık Bakanlığı yönergelerinde belirtilen tedavi protokolüne hastanemizde başlanmıştır. Klinik bulguları iyi olan Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır. Hastamızın durumu yakından takip edilmektedir" denildi.

    NELER OLMUŞTU?

    Galatasaray'da, 2.Başkan 'ın ardından Fatih Terim'in de 'koronavirüs' testi pozitif çıktı. Fatih Terim, tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınının testinin pozitif çıktığını kendisine ait sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu.

    O DA KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

    Galatasaray Spor Kulübü ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak koronavirüs şoku yaşıyor. Başarılı yönetici daha önce koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, ilk testi negatif çıkmış ikinci testi ise pozitif çıkmıştı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Son dakika haberi: Fatih Terim'in son durumu ne? İşte hastaneden ilk açıklama!
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri