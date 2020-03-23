Galatasaray Spor Kulübü ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak koronavirüs şoku yaşıyor. Başarılı yönetici daha önce koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, ilk testi negatif çıkmış ikinci testi ise pozitif çıkmıştı.

ALBAYRAK'A İKİNCİ ŞOK!

Albayrak'a ikinci şok haber ise eşinden geldi. Abdurrahim Albayrak'ın eşi Şükran Albayrak'ın da koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Çift karantina altında ve tedavileri sürdürülüyor.

ABDURRAHİM ALBAYRAK'TAN İLK MESAJ

Haberler sonrası Abdurrahim Albayrak ilk kez açıklama yaptı. Albayrak "Herşey inşallah daha iyi olacak. Çok şükür iyiyim, kendimi iyi hissediyorum. Arayan ve mesaj atanlara teşekkür ederim, onlardan moral almak, onlardan dua almak bizi güçlü kılıyor. Herkese selam" dedi.

Bu arada Albayrak ailesinin diğer fertlerinin de evde 14 gün kuralına uydukları ve gerekli tedbirleri aldıkları öğrenilirken, Abdurrahim Albayrak'ın Sivas deplasmanı, Alanya maçı ve Galatasaray-Beşiktaş derbisindeki süreçte biraz grip biraz halsiz olduğu da belirtildi. Şu an için testlerin yapıldığı, tedavinin iyi gittiği ve hastanedeki kontrolünün olumlu olduğu da ifade edildi.

GALATASARAY CEPHESİNDEN İLK MESAJ

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"İkinci Başkanımız Sn. Abdurrahim Albayrak'ın bir süredir devam eden şikâyetleri üzerine yapılan kontrollerinde koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkmıştır.

İkinci Başkanımız ve aynı teşhisle tedavisine başlanan değerli eşi Şükran Albayrak'ın tedavilerinin 6. gününde genel sağlık durumları olumlu seyretmektedir.

Albayrak Ailesi'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletirken her ikisinin de en kısa sürede sağlıklarına kavuşarak aramıza döneceklerine olan inancımızın tam olduğunu belirtmek isteriz."

'DUALARIMIZ SİZİNLE'

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından Galatasaray İdari Menajeri Mert Çetin'den paylaşım geldi.

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Mert Çetin, Abdurrahim Albayrak ile birlikte olduğu fotoğrafı paylaşırken ''Allah'ım acil şifalar versin başkanım. Dualarımız sizinle'' sözlerini kullandı.