Fatih Terim'e ne oldu? Corona virüse yakalanan Terim hangi belirtileri yaşadı? Öksürükle...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Twitter hesabından yaptığı açıklamada corona virüs testinin pozitif çıktığını ve tedavisine başlandığını belirtti. Başta daha önce 2.Başkan Abdurrahim Albayrak'ın da koronavirüse yakalandığı Galatasaray camiası olmak üzere , tüm Türkiye bu haberle sarsıldı. Peki Fatih Terim'e ne oldu? 66 yaşındaki çalıştırıcıda hangi belirtiler gözlendi?
24.03.2020 12:00
- Son Güncelleme: 24.03.2020 12:16
Tecrübeli teknik adam açıklamasında, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" ifadelerini kullandı. Sarı kırmızılı taraftarlarla birlikte birçok isim Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e gönderidiği mesajlarla tecrübeli çalıştırıcıya destek ve geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bununla birlikte Galatasaray Futbol A Takımı'nın yardımcı antrenörleri Ümit Davala ve Hasan Şaş testlerinin negatif çıktığını açıkladı.
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