Fatih Terim'e ne oldu? Corona virüse yakalanan Terim hangi belirtileri yaşadı? Öksürükle...

Tecrübeli teknik adam açıklamasında, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" ifadelerini kullandı. Sarı kırmızılı taraftarlarla birlikte birçok isim Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e gönderidiği mesajlarla tecrübeli çalıştırıcıya destek ve geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bununla birlikte Galatasaray Futbol A Takımı'nın yardımcı antrenörleri Ümit Davala ve Hasan Şaş testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

'NEFES ALAMIYORUM, HAYATIMIN EN KÖTÜ SANİYELERİ'