Haberler Galeri Spor Fatih Terim'e ne oldu? Corona virüse yakalanan Terim hangi belirtileri yaşadı? Öksürükle...

Fatih Terim'e ne oldu? Corona virüse yakalanan Terim hangi belirtileri yaşadı? Öksürükle...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Twitter hesabından yaptığı açıklamada corona virüs testinin pozitif çıktığını ve tedavisine başlandığını belirtti. Başta daha önce 2.Başkan Abdurrahim Albayrak'ın da koronavirüse yakalandığı Galatasaray camiası olmak üzere , tüm Türkiye bu haberle sarsıldı. Peki Fatih Terim'e ne oldu? 66 yaşındaki çalıştırıcıda hangi belirtiler gözlendi?

24.03.2020 12:00 - Son Güncelleme: 24.03.2020 12:16
Fatih Terim'e ne oldu? Corona virüse yakalanan hangi belirtileri yaşadı? Öksürükle...

Galatasaray'da, 2.Başkan Abdurrahim Albayrak'ın ardından Fatih Terim'in de 'koronavirüs' testi pozitif çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim'e ne oldu? Corona virüse yakalanan hangi belirtileri yaşadı? Öksürükle...

'EN KISA ZAMANDA HABERLEŞMEK ÜZERE'
Fatih Terim, tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınının testinin pozitif çıktığını kendisine ait sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu.

Fatih Terim'e ne oldu? Corona virüse yakalanan hangi belirtileri yaşadı? Öksürükle...

Tecrübeli teknik adam açıklamasında, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" ifadelerini kullandı. Sarı kırmızılı taraftarlarla birlikte birçok isim Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e gönderidiği mesajlarla tecrübeli çalıştırıcıya destek ve geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bununla birlikte Galatasaray Futbol A Takımı'nın yardımcı antrenörleri Ümit Davala ve Hasan Şaş testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

'NEFES ALAMIYORUM, HAYATIMIN EN KÖTÜ SANİYELERİ'

Fatih Terim'e ne oldu? Corona virüse yakalanan hangi belirtileri yaşadı? Öksürükle...

SAĞLIK SORUNU YOK
Hürriyet'in haberine göre ise Fatih Terim'in herhangi bir sağlık sorunu ve şiddetli bir şikayeti yoktu.

Fatih Terim'e ne oldu? Corona virüse yakalanan hangi belirtileri yaşadı? Öksürükle...

PERŞEMBE GÜNÜ HERKESE TEST
Sağlık konusunda her zaman titiz ve hassas davranan Fatih Terim'in isteği ile Perşembe günü takımın tamamı, teknik heyet ve staff ekibine test yapılmıştı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Corona virüse yakalanan Fatih Terim'e destek mesajları: Nefesim daralıyor
Corona virüse yakalanan Fatih Terim'e destek mesajları: Nefesim daralıyor