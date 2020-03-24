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    • 24.03.2020 17:04
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    lı Muslera'dan skandal sözler! Türkiye'nin aldığı tedbirlerini görmezden geldi

    'ın Uruguaylı file bekçisi , Türkiye'nin salgınından en son ve en az etkilenen ülkelerden olmasını ve alınan tüm tedbirleri görmezden gelerek ülkesine verdiği röportajda skandal açıklamalarda bulundu. Daha sonra Instagram hesabından bir açıklama daha yapan Muslera, yanlış anlaşıldığını ifade etti.

    Muslera'dan skandal sözler! Tedbirleri görmezden geldi

    Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından tepki çeken bir açıklama yaptı. Muslera, skandal çıkışında "Başkan dini Koronovirüs'ün önüne geçirdi ve işler zorlaştı" ifadelerini kullandı.

    Galatasaray ve Uruguay Milli takım kalecisi Muslera, daha teknik direktör Fatih Terim'in koronovirüs testinin pozitif çıktığını öğrenmeden Sport 890'a verdiği röportajda, Covid-19 analizini beklediğini söyledi.

    "KÖTÜ HABERLERİMİZ VAR" DEDİ
    Muslera röportajında, "Bugün kötü haberlerimiz vardı, Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak pozitif çıktı ve bizim için yaptıkları sonuçları bekliyoruz. İki hafta önce son temasımız oldu. Ancak bir toplantı yaptık ve spor direktörü ve çeviri ekibi hep birlikte çalıştık. Ardından ailemizin yanına yollandık ve hepsi travmatik hale geldi" dedi.

    ERDOĞAN'A TEPKİ ÇEKEN SÖZLER
    Muslera, virüs ile Erdoğan'ı akılamaz şekilde ilişkilendirerek, "Türkiye çok büyük bir nüfusa sahip ve bugünlerde 300 ila 350 enfeksiyon var. Başkan dini hastalığın önüne koydu. Dualarla başa çıkabileceğini düşündü. İşlerin daha karmaşık hale gelmesine yol açtı" dedi.



    ÖZÜR DİLEDİ
    Fernanda Muslera tepki çeken açıklamaları sonrası Instagram hesabından yaptığı açıklama ile özür diledi. Yanlış anlaşıldığını ifade eden Muslera, "Herkese Merhaba... Dünya olarak Zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde,Sosyal medya da gördüğüm kadarıyla yaptığım bir ropörtajda kullandığım sözlerim tamamen yanlış anlaşılmış,Dinine çok bağlı bir insan olarak dinle ilgili olumsuz bir yorum yapmam söz konusu olamaz... Dünya olarak Korku ve Şüphe dolu bir dönemden geçiyoruz. 9 yıldır Türkiye'de yaşıyorum ve hayatımı bu güzel ülkede kazanıyorum ve burayı hep 2. Ülkem gibi görüyorum.Cumhurbaşkanı Sn.Erdoğan'ın,Hükümetin,Sağlık bakanının ve bütün Sağlık personelinin özverili çalışmasını her geçen gün ekranlardan ve Sosyal medyadan takip ediyoruz. Sağlık konusu spordan,futboldan ve herşeyden daha önemli ve değerlidir.Bütün kalbim ve dualarım Sizlerle... Sabırlı olalım ve Evde kalalım...Sizleri çok seviyorum" dedi.

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