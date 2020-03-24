ERDOĞAN'A TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Muslera, virüs ile Erdoğan'ı akılamaz şekilde ilişkilendirerek, "Türkiye çok büyük bir nüfusa sahip ve bugünlerde 300 ila 350 enfeksiyon var. Başkan dini hastalığın önüne koydu. Dualarla başa çıkabileceğini düşündü. İşlerin daha karmaşık hale gelmesine yol açtı" dedi.





ÖZÜR DİLEDİ

Fernanda Muslera tepki çeken açıklamaları sonrası Instagram hesabından yaptığı açıklama ile özür diledi. Yanlış anlaşıldığını ifade eden Muslera, "Herkese Merhaba... Dünya olarak Zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde,Sosyal medya da gördüğüm kadarıyla yaptığım bir ropörtajda kullandığım sözlerim tamamen yanlış anlaşılmış,Dinine çok bağlı bir insan olarak dinle ilgili olumsuz bir yorum yapmam söz konusu olamaz... Dünya olarak Korku ve Şüphe dolu bir dönemden geçiyoruz. 9 yıldır Türkiye'de yaşıyorum ve hayatımı bu güzel ülkede kazanıyorum ve burayı hep 2. Ülkem gibi görüyorum.Cumhurbaşkanı Sn.Erdoğan'ın,Hükümetin,Sağlık bakanının ve bütün Sağlık personelinin özverili çalışmasını her geçen gün ekranlardan ve Sosyal medyadan takip ediyoruz. Sağlık konusu spordan,futboldan ve herşeyden daha önemli ve değerlidir.Bütün kalbim ve dualarım Sizlerle... Sabırlı olalım ve Evde kalalım...Sizleri çok seviyorum" dedi.