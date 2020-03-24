Galatasaray'a corona virüs şoku peş peşe geldi! Galatasaray'da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından alarm durumuna geçilmişti. Albayrak'ın aynı zamanda yakın arkadaşı da olan Sarı Kırmızılılar'ın teknik direktörü Fatih Terim de tedbir amaçlı olarak test yaptırmıştı.

Deneyimli teknik adam, dün akşam hastalığa yakalandığını sosyal medya hesabından duyurmuş, "Merak etmeyin. Emin ellerdeyim" ifadelerini kullanmıştı.

FULYA TERİM DE KORONA VİRÜSE YAKALANDI MI?

Bu gelişmelerin ardından Fatih Terim'in yardımcıları Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın da virüse yakalandığı sosyal medyada iddia edilse de bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı öğrenilmişti. Son olarak ise Fatih Terim'in eşi Fulya Terim'in de corona virüse yakalandığı iddia edildi.

İDDİALAR ASILSIZ ÇIKTI

Fulya Terim'in corona virüse yakalandığı haberleri asılsız çıktı. ABD'de büyük kızı Merve Terim Çetin ile beraber olan Fulya Terim'in haberi alır almaz Türkiye'ye doğru yola çıktığı gelen haberler arasında.

FULYA TERİM KARANTİNADA KALACAK

Corona virüsü salgını nedeniyle yurda dönmek isteyen Türk vatandaşları karantinaya alınıyor. İlk olarak sağlık kontrolünden geçirilecek olan Terim, 14 gün karantinada kalacak.