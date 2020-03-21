Akhisar'ı çalıştıran efsane teknik adam Yılmaz Vural, Radyospor'da Özgür Sancar'a bomba açıklamalar yaptı. Vural, "F.Bahçe'ye aklı vermek haddimize değil ancak bu iş bu kadar zor değil. Doğru transfer yapmanın kuralları var. Her transfer fiyaskoyla bitiyor" diye konuştu.
ATLAMAK ZORUNDA KALIYOR
Vural, "Transfer işin yüzde 50'si. Bunları yaparken sıkıntılar oluyor. Ali Koç tribünden aşağıya atlamak zorunda kalıyor. O gün ne yaşandı bilmiyorum. Spor Yöneticiliği bölümleri neden var" dedi.
F.BAHÇE TARAFTARI 'GEL' DİYOR
YIlmaz hoca, "F.Bahçe'ye top oynatırım. Taraftarların duygularını anlarım. Bu herkesin yapacağı bir iş değil. Bize kim talipse gelir. Fenerbahçe taraftarı gel diyor" diye konuştu.
94'TEN BERİ NUMARAM AYNI
Vural, "Telefon numaram 94'ten beri aynı. Daha bir gün küfür telefonu almadım. Gittiğim her yerde insanlar ilgi gösteriyor. Bunları söylerken kimse beni alsın istemiyorum" dedi.
ATLAMAK ZORUNDA KALIYOR
Vural, "Transfer işin yüzde 50'si. Bunları yaparken sıkıntılar oluyor. Ali Koç tribünden aşağıya atlamak zorunda kalıyor. O gün ne yaşandı bilmiyorum. Spor Yöneticiliği bölümleri neden var" dedi.
F.BAHÇE TARAFTARI 'GEL' DİYOR
YIlmaz hoca, "F.Bahçe'ye top oynatırım. Taraftarların duygularını anlarım. Bu herkesin yapacağı bir iş değil. Bize kim talipse gelir. Fenerbahçe taraftarı gel diyor" diye konuştu.
94'TEN BERİ NUMARAM AYNI
Vural, "Telefon numaram 94'ten beri aynı. Daha bir gün küfür telefonu almadım. Gittiğim her yerde insanlar ilgi gösteriyor. Bunları söylerken kimse beni alsın istemiyorum" dedi.
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