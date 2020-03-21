Cimbom'un yıldızı Mariano, Esporte Interativo'nun muhabiri Marcelo Bechler'e geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sambacı futbolcu Galatasaray'dan ayrılacağını ilk kez açıkladı.
BİLMİYORUM!
Mariano, "Brezilya'ya dönmeyi düşünüyorum. G.Saray ile olan sözleşmemin sonuna geldim. İki ay kaldı ama tabi corona virüsü nedeniyle nasıl olacağını bilmiyorum" dedi. Tecrübeli oyuncu, "Önceliğim yok. Elbette yetiştiğim kulüp Guarani'ye sempati duyuyorum" ifadelerini kullandı.
TERİM 'DEN UYARILAR!
G.Saray'ın hocası Fatih Terim, oyuncularını sık sık arayarak uyarılarda bulunuyor. Terim'in öğrencilerine, "Sakın gezmeyin evde çalışın" dediği öğrenildi.
ALBAYRAK'A İKİNCİ TEST!
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak öksürük ve ateş nedeniyle coronavirüs testi yaptırdı. Albayrak'ın testi negatif çıkarken, ikinci testin yapılması bekleniyor.
GENEL KURUL ERTELENDİ
G.Saray, coronavirüs tedbirleri kapsamında olağan genel kurul toplantısının geçici olarak ertelendiğini duyurdu. Genel kurul toplantısının ilkinin 21 Mart ikincisinin ise 28 Mart'ta yapılması planlanıyordu.
BİLMİYORUM!
Mariano, "Brezilya'ya dönmeyi düşünüyorum. G.Saray ile olan sözleşmemin sonuna geldim. İki ay kaldı ama tabi corona virüsü nedeniyle nasıl olacağını bilmiyorum" dedi. Tecrübeli oyuncu, "Önceliğim yok. Elbette yetiştiğim kulüp Guarani'ye sempati duyuyorum" ifadelerini kullandı.
TERİM 'DEN UYARILAR!
G.Saray'ın hocası Fatih Terim, oyuncularını sık sık arayarak uyarılarda bulunuyor. Terim'in öğrencilerine, "Sakın gezmeyin evde çalışın" dediği öğrenildi.
ALBAYRAK'A İKİNCİ TEST!
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak öksürük ve ateş nedeniyle coronavirüs testi yaptırdı. Albayrak'ın testi negatif çıkarken, ikinci testin yapılması bekleniyor.
GENEL KURUL ERTELENDİ
G.Saray, coronavirüs tedbirleri kapsamında olağan genel kurul toplantısının geçici olarak ertelendiğini duyurdu. Genel kurul toplantısının ilkinin 21 Mart ikincisinin ise 28 Mart'ta yapılması planlanıyordu.
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