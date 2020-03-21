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    • Spor
    • 21.03.2020 Gazete
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    Mariano’dan flaş açıklama: ’ya geri döneceğim

    Sambacı Mariano, “ ile olan sözleşmemin sonuna geldim. ’ya dönmeyi düşünüyorum” şeklinde konuştu. İşte Takvim Gazetesi’nin 21 Mart 2020 tarihli spor sayfalarından derlediğimiz Galatasaray haberleri…

    Brezilya’ya geri döneceğim
    Cimbom'un yıldızı Mariano, Esporte Interativo'nun muhabiri Marcelo Bechler'e geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sambacı futbolcu 'dan ayrılacağını ilk kez açıkladı.

    BİLMİYORUM!
    Mariano,     "'ya dönmeyi düşünüyorum. G.Saray ile olan sözleşmemin sonuna geldim. İki ay kaldı ama tabi corona virüsü nedeniyle nasıl olacağını bilmiyorum" dedi. Tecrübeli oyuncu, "Önceliğim yok. Elbette yetiştiğim kulüp Guarani'ye sempati duyuyorum" ifadelerini kullandı.

    TERİM 'DEN UYARILAR!
    G.Saray'ın hocası , oyuncularını sık sık arayarak uyarılarda bulunuyor. Terim'in öğrencilerine, "Sakın gezmeyin evde çalışın" dediği öğrenildi.

    ALBAYRAK'A İKİNCİ TEST!
    Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak öksürük ve ateş nedeniyle coronavirüs testi yaptırdı. Albayrak'ın testi negatif çıkarken, ikinci testin yapılması bekleniyor.

    GENEL KURUL ERTELENDİ
    G.Saray, coronavirüs tedbirleri kapsamında olağan genel kurul toplantısının geçici olarak ertelendiğini duyurdu. Genel kurul toplantısının ilkinin 21 Mart ikincisinin ise 28 Mart'ta yapılması planlanıyordu.

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