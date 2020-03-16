Cumartesi gecesi 9 kişi kalan Konyaspor'a 1-0 kaybeden ve ortaya konan etkisiz ve kişiliksiz futbolla büyük hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç zor günler yaşıyor. 7 maçtır kazanamayan Fenerbahçe 1 maç daha kazanamazsa tarihinin en kötü istatistiğini imza atacak. Başkan Ali Koç'un ise camia ve taraftarların gözündeki kredisi dibe vurmuş durumda.
HERKESİ GÖNDERDİ
Geçen sezon önce Aykut Kocaman'ın yardımcılarını suçlama yaparak görevden alan Koç, sonrasında Cocu, ardından da yardımcısı Koeman'ı gönderdi. Bu sezon da sportif direktör Comolli ve Ersun Yanal ile yolları ayıran Başkan Ali Koç için sosyal medyada "Herkes suçlu, bir tek sen mi suçsuzsun", "Ali Koç istifa" sesleri yükselmeye başladı. dile getirilmeye başlandı. Koç'un seçim vaadine atıf yaparak "Özlenen Fenerbahçe nerede" başlıklı açıklama yapıldı.
TARAFTARDAN TEPKİ
Ersun Yanal gitti, yeni hoca gelmedi. Ali Koç bu krizi de her zamanki gibi kötü yönetti.
Ali Koç kulübe liderlik yapamıyor. Sadece futbolda değil birçok branşta SOS veriliyor.
Bu yönetim futboldan anlamıyor. Kadro yapılanması inanılmaz yanlış...
Başkaları futbolcuyu buluyor oynatıyor. Biz ise Ferdi'yi bitiriyoruz...
Konya maçı milat oldu. Hiçbir futbolcunun bu kadar duyarsız olmaya hakkı yok.
JAİLSON STOPERDE 24 PUAN KAYBETTİRDİ
BU sezon 22 lig maçına çıkan Jailson'un bireysel hataları 24 puana mâl oldu. Jailson, Fenerbahçe aleyhine çalınan 4 penaltının üçünü yaptıran isim oldu. Son Konyaspor deplasmanında Bajic'in golünde kafa vuruşunu yanlış yaptı ve adeta rakibine asist yaptı.
HERKESİ GÖNDERDİ
Geçen sezon önce Aykut Kocaman'ın yardımcılarını suçlama yaparak görevden alan Koç, sonrasında Cocu, ardından da yardımcısı Koeman'ı gönderdi. Bu sezon da sportif direktör Comolli ve Ersun Yanal ile yolları ayıran Başkan Ali Koç için sosyal medyada "Herkes suçlu, bir tek sen mi suçsuzsun", "Ali Koç istifa" sesleri yükselmeye başladı. dile getirilmeye başlandı. Koç'un seçim vaadine atıf yaparak "Özlenen Fenerbahçe nerede" başlıklı açıklama yapıldı.
TARAFTARDAN TEPKİ
Ersun Yanal gitti, yeni hoca gelmedi. Ali Koç bu krizi de her zamanki gibi kötü yönetti.
Ali Koç kulübe liderlik yapamıyor. Sadece futbolda değil birçok branşta SOS veriliyor.
Bu yönetim futboldan anlamıyor. Kadro yapılanması inanılmaz yanlış...
Başkaları futbolcuyu buluyor oynatıyor. Biz ise Ferdi'yi bitiriyoruz...
Konya maçı milat oldu. Hiçbir futbolcunun bu kadar duyarsız olmaya hakkı yok.
JAİLSON STOPERDE 24 PUAN KAYBETTİRDİ
BU sezon 22 lig maçına çıkan Jailson'un bireysel hataları 24 puana mâl oldu. Jailson, Fenerbahçe aleyhine çalınan 4 penaltının üçünü yaptıran isim oldu. Son Konyaspor deplasmanında Bajic'in golünde kafa vuruşunu yanlış yaptı ve adeta rakibine asist yaptı.
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