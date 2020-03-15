Konyaspor maçı sonrası Fenerbahçe'de büyük isyan... Taraftar 9 kişi kalan rakibe karşı kaybedilmesi ve ligdeki galibiyet hasretinin 7'ye yükselmesinin ardından kötü gidişin faturası Başkan Ali Koç'a kesti. Koç'u, "Eserinle gurur duy başkan! Kulübü rezil ettiniz" diyerek eleştirdi.
BU NASIL BİR PLANLAMA!
Ersun Yanal'ın gidişi sonrası teknik direktörsüz çıkılan iki maçta da puan kaybedilmesine isyan eden taraftarlar, "Bu nasıl bir planlama! Alternatif yoksa Yanal niye gitti?" şeklinde mesajlar attı.
KOÇ İÇİN İSTİFA SESLERİ YÜKSELDİ
Bazı taraftarlar ise son iki sezondaki başarısızlığı gerekçe gösterek Koç'u istifaya davet etti. Taraftarın tepkisinin odağındaki Koç'un ise teknik adam arayışlarına hız verdiği öğrenildi.
FENERBAHÇE TERSTEN REKORA KOŞUYOR
Konyaspor'a mağlup olan Fenerbahçe'nin ligdeki galibiyet hasreti 7 maça çıktı. En uzun kazanamama serisini 2003 yılında 9 maç ile yaşayan Sarı-Lacivertliler, 17 yıl sonra 3 puana en uzun süre hasret olduğu dönemi yaşıyor. Üst üste kayıplarla taraftarını kahretmeye devam ediyor.
KORKU SALDI
Takımın mevcut durumundan hiç memnun olmayan taraftarlar, 9 maçlık rekorun da kırılmasından korkuyor.
BU NASIL BİR PLANLAMA!
Ersun Yanal'ın gidişi sonrası teknik direktörsüz çıkılan iki maçta da puan kaybedilmesine isyan eden taraftarlar, "Bu nasıl bir planlama! Alternatif yoksa Yanal niye gitti?" şeklinde mesajlar attı.
KOÇ İÇİN İSTİFA SESLERİ YÜKSELDİ
Bazı taraftarlar ise son iki sezondaki başarısızlığı gerekçe gösterek Koç'u istifaya davet etti. Taraftarın tepkisinin odağındaki Koç'un ise teknik adam arayışlarına hız verdiği öğrenildi.
FENERBAHÇE TERSTEN REKORA KOŞUYOR
Konyaspor'a mağlup olan Fenerbahçe'nin ligdeki galibiyet hasreti 7 maça çıktı. En uzun kazanamama serisini 2003 yılında 9 maç ile yaşayan Sarı-Lacivertliler, 17 yıl sonra 3 puana en uzun süre hasret olduğu dönemi yaşıyor. Üst üste kayıplarla taraftarını kahretmeye devam ediyor.
KORKU SALDI
Takımın mevcut durumundan hiç memnun olmayan taraftarlar, 9 maçlık rekorun da kırılmasından korkuyor.
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