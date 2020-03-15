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    • Spor
    • 15.03.2020 Gazete
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    Eserinle gurur duy ! maçı sonrası 'de büyük isyan...

    taraftarı, yenilgisi sonrası faturayı ’a kesti. “Kulübü rezil ettiniz. Eserinle gurur duy başkan!” diyerek Koç’u eleştirdi.

    Eserinle gurur duy
    Konyaspor maçı sonrası 'de büyük isyan... Taraftar 9 kişi kalan rakibe karşı kaybedilmesi ve ligdeki galibiyet hasretinin 7'ye yükselmesinin ardından kötü gidişin faturası Başkan 'a kesti. Koç'u, "Eserinle gurur duy başkan! Kulübü rezil ettiniz" diyerek eleştirdi.

    BU NASIL BİR PLANLAMA!
    Ersun Yanal'ın gidişi sonrası teknik direktörsüz çıkılan iki maçta da puan kaybedilmesine isyan eden taraftarlar, "Bu nasıl bir planlama! Alternatif yoksa Yanal niye gitti?" şeklinde mesajlar attı.



    KOÇ İÇİN İSTİFA SESLERİ YÜKSELDİ
    Bazı taraftarlar ise son iki sezondaki başarısızlığı gerekçe gösterek Koç'u istifaya davet etti. Taraftarın tepkisinin odağındaki Koç'un ise teknik adam arayışlarına hız verdiği öğrenildi.



    FENERBAHÇE TERSTEN REKORA KOŞUYOR
    Konyaspor'a mağlup olan Fenerbahçe'nin ligdeki galibiyet hasreti 7 maça çıktı. En uzun kazanamama serisini 2003 yılında 9 maç ile yaşayan Sarı-Lacivertliler, 17 yıl sonra 3 puana en uzun süre hasret olduğu dönemi yaşıyor. Üst üste kayıplarla taraftarını kahretmeye devam ediyor.

    KORKU SALDI
    Takımın     mevcut durumundan hiç memnun olmayan taraftarlar, 9 maçlık rekorun da kırılmasından korkuyor.


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