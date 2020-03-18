Ersun Yanal'ın teknik direrktörlük görevinden ayrılmasının ardından yeni hoca arayışları hızla sürerken, Fenerbahçe yönetiminin gerçekleştirdiği bir hamle camiayı ve taraftarları ayağa kaldırdı. Fenerbahçe, Altay'ın hocası Yalçın Koşukavak'a sezon sonuna kadar hocalık teklifinde bulundu.
KOŞUKAVAK ALTAY'DA KALDI...
Aynı zamanda Yalçın Koşukavak'a yeni sezonda teknik kadroda yer alması da teklif edildi. Koşukavak, Altay ile sezonu tamamlamak istediğini belirterek teklifi geri çevirdi.
SEZON SONU GÖRÜŞÜRÜZ
Bir açıklama yapan Fenerbahçe kulübü ise Altay'ın pocası Yalçın Koşukavak'a teklif yapıldığını ve sezon sonunda tekrar görüşmek üzere mutabık kalındığını belirtti.
BECERİKSİZLİK SUÇLAMALARI...
Bu gelişmeler büyük tepkilere neden oldu. Koç için "Senin vizyonunu anlayamadık" yorumları peşi sıra geldi. Üstelik 1. lig hocasını bile ikna edemedikleri için yönetim adeta topa tutuldu.
EKMEĞE BİLE MUHTAÇ MI KALALIM!
Fenerbahçe'nin Yalçın Koşukavak hamlesi sanal alemde Sarı-Lacivertli taraftarları çileden çıkardı. Tepkiler ardı sıra geldi.
Fenerbahçe'nin Altay'ın hocası Yalçın Koşukavak'a teknik direktörlük teklifi yapması sert yorumları beraberinde getirdi.
İşte o yorumlardan bazıları:
Bu yönetim daha mı beter olmamızı istiyor.
Ekmeğe muhtaç mı kalalım...
Bu 1. Lig'e hazırlık mı?
Ali Koç istifa...!
Siz benim hayalimdeki Fenerbahçe'yi anlayamadınız!
BURSA'DAN ALTAY'A GEÇMİŞTİ
Sezona Bursaspor'da başlayan Yalçın Koşukavak'ın görevine son verilmiş ve Altay'ın başına geçmişti. Altay Süper Lig hesapları yapıyor.
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