



EKMEĞE BİLE MUHTAÇ MI KALALIM!

Fenerbahçe'nin Yalçın Koşukavak hamlesi sanal alemde Sarı-Lacivertli taraftarları çileden çıkardı. Tepkiler ardı sıra geldi.



Fenerbahçe'nin Altay'ın hocası Yalçın Koşukavak'a teknik direktörlük teklifi yapması sert yorumları beraberinde getirdi.



İşte o yorumlardan bazıları:



Bu yönetim daha mı beter olmamızı istiyor.



Ekmeğe muhtaç mı kalalım...



Bu 1. Lig'e hazırlık mı?



Ali Koç istifa...!



Siz benim hayalimdeki Fenerbahçe'yi anlayamadınız!