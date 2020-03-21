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    • Spor
    • 21.03.2020 Gazete
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    'de gözler 4 oyuncuda!

    F.Bahçe’de yeni sezon planlaması yapılırken, kiralıklardan Frey yine kadroda düşünülmüyor. Öte yandan Başkan Vekili Semih Özsoy, coach 'e oyunculardan önce maaş ödendiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

    Gözler 4 oyuncuda!
    F.Bahçe Yönetimi coronavirüs nedeniyle lige verilen arada yeni sezon planlaması yapmaya başladı. Yönetim, kiralık oyunculardan Frey, Zanka, Barış Alıcı ve Berke için karar verecek. Sarı-Lacivertliler'de Frey'in 1 yıl daha kiraya verilmesi gündemde.

    OBRADOVİC YALANLAMASI
    Başkan Vekili Semih Özsoy, coach 'e oyunculardan önce maaş ödendiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

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