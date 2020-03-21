F.Bahçe Yönetimi coronavirüs nedeniyle lige verilen arada yeni sezon planlaması yapmaya başladı. Yönetim, kiralık oyunculardan Frey, Zanka, Barış Alıcı ve Berke için karar verecek. Sarı-Lacivertliler'de Frey'in 1 yıl daha kiraya verilmesi gündemde.
OBRADOVİC YALANLAMASI
Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, coach Zeljko Obradovic'e oyunculardan önce maaş ödendiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.
OBRADOVİC YALANLAMASI
Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, coach Zeljko Obradovic'e oyunculardan önce maaş ödendiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.
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