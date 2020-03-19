



Ajax da performansından memnun olmadığı Babel'i sezon sonunda Galatasaray'a geri gönderme kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulüple iki sezon daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki Hollandalı hücum oyuncusu yıllık 4 milyon Euro kazanıyor.



Süper Lig'de 15 maça çıkıp 5 gol, 1 asist kaydeden Babel, devre arasında gittiği Ajax'ta 5 karşılaşmada 386 dakika görev yaptı. Gol ya da asisti yok.

