Wouter Ter Maat, İstanbul'da yaşamın çok sakinleştiğini belirterek, "İstanbul sokakları çok sessiz ve sakin. Çok ilginç bir durum. Sokaktakiler maske takıyorlar. Pazartesi akşamı sürekli yemek yediğim bir restorana gittim ve kapalıydı." ifadelerini kullandı.

"FUTBOL DEVAM ETTİĞİ SÜRECE DEVAM EDERLER"

Devam eden ligler ile ilgili görüşünü paylaşan Ter Maat, "Çok garip. Geçen sezon şampiyonluk maçını dopdolu tribünler önünde oynadım. Şimdi ise tribünler bomboş. Türkiye'de futbol devam ettiği sürece diğer tüm sporlar devam edecektir. Dürüst olmak gerekirse, ligleri daha fazla devam ettirebileceklerini düşünemiyorum. Bu hafta sonu ligleri oynattılar ama devam edemezler. Durum nereye gidecek bilemiyoruz." dedi.