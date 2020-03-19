NBA'de şu an Batı Konferansı'nın lideri olan Los Angeles Lakers, tüm oyunculara corona virüs testi yaptırırken sonuçlar Cuma günü belli olacak.

Aralarında LeBron James ve Anthony Davis dahil olmak üzere birçok yıldızın virüs taşıyıp taşımadığı açıklanacak... NBA'de diğer takımların da tüm oyuncularını kısa süre içinde teste sokması bekleniyor.

KRİZ ÇIKTI

Yeni tip koranavirüs (Kovid-19) test kitlerinin yeterli olmadığı ABD'de Amerikan Basketbol Ligi (NBA) oyuncularının çok hızlı bir şekilde test yaptırması tepkilere yol açtı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Onlara geçmiş olsun diyor hızlı bir şekilde iyileşmelerini diliyoruz. Kusura bakmayın ama test yaptırmayı bekleyen kritik hastalar varken tüm bir NBA takımına test uygulanmamalı. Testler zenginler için değil hastalar için yapılmalı.'' ifadelerini kullandı.

NBA Sözcüsü Mike Bass ise New York Belediye Başkanı'nın değerlendirmesine katılmadığına yönelik açıklamada bulundu.

Bass, ''Halk sağlığı yetkilileri ve takımın doktorları, NBA oyuncularının birbirleriyle ve halkla doğrudan temasları ve sık seyahat etmeleri nedeniyle virüsün yayılmasını hızlandırabileceklerinden endişe duyuyor.'' dedi.