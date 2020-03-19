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    • 19.03.2020 10:41
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    • 19.03.2020 10:42
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    'de gergin koronavirüs bekleyişi! Yaptırılan testler kriz çıkardı

    Amerikan 'nde () 'dan Donovan Mitchell, Rudy Gobert, 'ten ile birlikte 4 oyuncu corona virüsüne yakalandığı açıklanmıştı. Bunun ardından başta 'in takımı olmak üzere NBA takımlarına koronavirüs testi yapıldı. Gergin bekleyiş sürerken, NBA oyuncularına yapılan bu test bir krizin de patlak vermesine neden oldu.

    Korona NBA'ı karıştırdı! LeBron James...

    'de şu an Batı Konferansı'nın lideri olan , tüm oyunculara corona virüs testi yaptırırken sonuçlar Cuma günü belli olacak.

    Aralarında ve Anthony Davis dahil olmak üzere birçok yıldızın virüs taşıyıp taşımadığı açıklanacak... NBA'de diğer takımların da tüm oyuncularını kısa süre içinde teste sokması bekleniyor.

    KRİZ ÇIKTI

    Yeni tip koranavirüs (Kovid-19) test kitlerinin yeterli olmadığı ABD'de Amerikan (NBA) oyuncularının çok hızlı bir şekilde test yaptırması tepkilere yol açtı.

    Belediye Başkanı Bill de Blasio, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Onlara geçmiş olsun diyor hızlı bir şekilde iyileşmelerini diliyoruz. Kusura bakmayın ama test yaptırmayı bekleyen kritik hastalar varken tüm bir NBA takımına test uygulanmamalı. Testler zenginler için değil hastalar için yapılmalı.'' ifadelerini kullandı.

    NBA Sözcüsü Mike Bass ise New York Belediye Başkanı'nın değerlendirmesine katılmadığına yönelik açıklamada bulundu.

    Bass, ''Halk sağlığı yetkilileri ve takımın doktorları, NBA oyuncularının birbirleriyle ve halkla doğrudan temasları ve sık seyahat etmeleri nedeniyle virüsün yayılmasını hızlandırabileceklerinden endişe duyuyor.'' dedi.

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