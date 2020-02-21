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Ajax'a kiralanan Ryan Babel çılgına döndü! Rakibiyle böyle alay etti

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Ajax'a kiraladığı Ryan Babel, takımının UEFA Avrupa Ligi'nde Getafe ile karşı karşıya geldiği maçta olay yaratan bir harekete imzasını attı. Ryan Babel'in iki mücadeleye girdiği Nyom sakatlanıp yere düştü. Sonrasında ise Ryan Babel geceye damga vuran bu harekete imzasını attı.

21.02.2020 09:55 - Son Güncelleme: 21.02.2020 10:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





