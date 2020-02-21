Ajax'a kiralanan Ryan Babel çılgına döndü! Rakibiyle böyle alay etti
Galatasaray'ın ara transfer döneminde Ajax'a kiraladığı Ryan Babel, takımının UEFA Avrupa Ligi'nde Getafe ile karşı karşıya geldiği maçta olay yaratan bir harekete imzasını attı. Ryan Babel'in iki mücadeleye girdiği Nyom sakatlanıp yere düştü. Sonrasında ise Ryan Babel geceye damga vuran bu harekete imzasını attı.
21.02.2020 09:55
- Son Güncelleme: 21.02.2020 10:02
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nun ilk maçları tamamlandı. Birbirinden heyecanlı karşılaşmalara sahne olan bu turda Hollanda'nın güçlü ekiplerinden Ajax da mücadele ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz sezonlarda Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı performansıyla ön plana çıkan Ajax, Avrupa Ligi'nde Getafe'ye karşı tur mücadelesi veriyor.
İki takımın oynadığı ilk maçta sahadan galip ayrılan taraf 2-0'lık skorla ev sahibi ekip Getafe oldu. İspanyol temsilcisi bu sonuçla rövanş öncesi büyük bir avantaj elde ederken, mücadeleye damga vuran isimse Ajax'tan Ryan Babel oldu.
Galatasaray'ın ocak ayı transfer döneminde Hollanda ekibine kiraladığı Babel, Getafe karşılaşmasında rakibi Nyom'a faul yaptı. Kamerunlu futbolcu faulün ardından yerde kıvranmaya başladı.
Rakibinin olayı abarttığını düşünen ve hakemin oyunu durdurmasına sinirlenen Ryan Babel de bir anda kendini yere atarak Nyom'u taklit etti.