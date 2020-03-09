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    • 09.03.2020 12:09
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    • 09.03.2020 12:09
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    Sakatlığı nedeniyle birçok maçta forma giyemeyen kalitesini göstermeye başladı

    'da sakatlığı nedeniyle lig maçlarının neredeyse yarısında forma giyemeyen Kolombiyalı yıldız futbolcu, son haftalardaki skorer performansıyla göz dolduruyor. Falcao, ligde görev aldığı son 7 karşılaşmada 8 kez ağları havalandırdı.

    Sakatlığı çok konuşulmuştu! Radamel Falcao...

    'in 25. haftasında deplasmanda ile berabere kalarak zirve yarışını sürdüren 'da Kolombiyalı yıldız futbolcu , son dönemdeki skorer performansıyla göz dolduruyor.

    Galatasaray'ın sezon başında temsilcisi Monaco'dan kadrosuna dahil ettiği 34 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, sakatlığı nedeniyle birçok karşılaşmada görev alamadığı ligde son haftalarda düzenli forma şansı buldu.

    Sezonun ilk yarısında aşil tendonunda yaşadığı sakatlık dolayısıyla uzun süre takımdan ayrı kalan Radamel Falcao, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 maçta forma giyerken, bunların 10'unda ilk 11'de sahaya çıktı.

    Yıldız futbolcu, özellikle son haftalarda attığı gollerle kalitesini göstermeye başladı.

    SON 7 MAÇINDA 8 GOL
    Radamel Falcao, Süper Lig'de forma giydiği son 7 karşılaşmada 8 kez ağları havalandırdı.

    Kolombiyalı futbolcu, bu sürede görev aldığı Fraport TAV ve maçlarında ikişer kez topu filelerle buluştururken, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Fenerbahçe ve Demir Grup Sivasspor müsabakalarında da birer gol kaydetti.

    Falcao, bu dönemde sadece sonradan oyuna dahil olup 10 dakika sahada kaldığı BtcTurk maçında skor üretemedi.

    TAKIMIN EN SKORERİ
    Radamel Falcao, son haftalarda kaydettiği gollerle bu sezon ligde sarı-kırmızılı takımın en skorer ismi oldu.

    Süper Lig'de 9 kez ağları havalandıran Falcao'yu, 6 golle takip ediyor.

    Galatasaray'da Sofiane Feghouli ile devre arasında takımdan ayrılan de beşer golle üçüncü sırayı paylaşıyor.

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