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    • 06.03.2020 09:11
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    'in forma giydiği 'ta koronavirüs depremi! Karantinaya alındılar

    Koronavirüs dünyaya kabusu yaşatmaya devam ediyor. 'in formasını giydiği 'ta yardımcı antrenör , kondisyoner ile fizyoterapistlerden biri, koronavirüs şüphesi nedeniyle karantinaya alındı.

    Koronavirüs depremi! Ryan Babel...

    1. Futbol Ligi (Eredivise) lideri 'ın yardımcı antrenörü , kondisyoner ile fizyoterapistlerden biri, koronavirüs şüphesi nedeniyle karantinaya alındı.

    Ajax kulübü sözcüsü Miel Brinkhuis, teknik kadroda yer alan üç ismin, önlem amacıyla eve gönderildiğini açıkladı. Danimarkalı yardımcı antrenör Poulsen ile diğer iki görevli, gerekli testlerin yapılması için 13 Mart'a kadar evlerinde kalacak.

    BBC''nin haberine göre teknik heyette yer alan üç ismin, geçen hafta katıldıkları bir doğum gününde bulunan bir kişide koronavirüs saptanması üzerine karantinaya alındıkları bildirildi.

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