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    • 12.03.2020 01:44
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    Son dakika: 'a koronavirüs şoku: Rugani'nin Kovid-19 testleri pozitif çıktı

    Son dakika haberine göre Serie A ekiplerinden Milli futbolcumuz 'ın da formasını giydiği , 25 yaşındaki genç stoper 'nin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

    Juventus'a koronavirüs şoku! Resmen duyurdular

    Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından , oyuncusu 'de yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

    İtalya'da üç haftadır acil durum yaşanmasına neden olan Kovid-19 salgını, karşılaşmaların 3 Nisan'a kadar ertelendiği Serie A'ya da sıçradı.

    Juventus kulübünden yapılan resmi açıklamada, 25 yaşındaki defans oyuncusu Rugani'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, ancak oyuncuda herhangi bir belirti olmadığı kaydedildi.

    Açıklamada, "Juventus Futbol Kulübü şu anda onunla temasa geçenlerin sayımı da dahil olmak üzere yasaların gerektirdiği tüm izolasyon prosedürlerini etkinleştirmektedir." ifadesi kullanıldı.

    Rugani, Serie A'da yeni tip koronavirüs bulaşan ilk futbolcu oldu.

    Ülkede, 21 Şubat Cuma günü patlak veren koronavirüs salgınında şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 827'yi bulurken, hastalığın bulaştığı kişi sayısı ise 12 bin 462'ye ulaştı.

    İTALYA'DA TÜM TİCARİ FAALİYETLER DURDURULDU
    İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde bugünden itibaren kamu hizmetleri haricindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulacağını açıkladı.



    Milli futbolcumuz , İnter maçında alınan galibiyet pozunda Daniele Rugani'nin önünde poz vermişti.

    Juventus Kulübü, Rugani ile temasa geçen kişilerin tespiti için araştırma başlattı.



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