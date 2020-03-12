Koronavirüs spor dünyasını vurdu!
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren yeni tip Koronvirüs sporu derinden etkiledi. Dünya Sağlık Örgütü'nün uluslararası tehlike olarak ilan ettiği Koronavirüs nedeniyle futbol karşılaşmaları, basketbol maçları iptal edilirken olimpiyatların da ertelenmesi gündeme geldi. Hayatı felç eden Koronavirüs spor kulüplerini ekonomik yönden de etkiledi. İşte Koronavirüsün spor dünyasına etkileri…
Çin, Amerika, Avustralya dışında virüsün son günlerde en çok görüldüğü yerlerden biri Avrupa ülkeleridir. Bu virüsten en çok etkilenen Avrupa ülkeleri sırasıyla; İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa'dır. Artarak devam eden virüs vakaları nedeniyle; Avrupa ve dünyanın diğer ülkelerinde ticaret, endüstri, sanat, spor gibi birçok alan olumsuz olarak etkilemiş ve çoğu aktivite durma noktasına gelmiştir.
Özellikle Avrupa'da son günlerde tartışılan temel konu, futbol ve diğer spor müsabaka ve organizasyonlarının ne olacağı ve ilgili federasyonların ne yönde karar alacağıdır.
İtalya: Avrupa'da en çok virüs vakasına rastlanan İtalya, futbol konusunda en radikal kararların alındığı ülkedir. Virüs vakalarının ortaya çıkması sonrası İtalyan Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Serie A'dan futbol müsabakalarını durdurmasını talep etmiş, ancak lig yönetimi buna yanaşmamıştır. Spor Bakanı lig yönetiminin kararını sorumsuzca olarak nitelendirdi. Ancak sonrasında, virüs vakalarının kontrolsüz ve önlenemez şekilde artmasıyla tüm spor müsabakalarının seyircisiz oynanmasına karar verildi. 9 Mart tarihi itibarıyla, İtalyan hükümeti tarafından alınan kararla tüm spor müsabakaları süresiz olarak iptal edilmiş ve İtalya Kupası final maçı mayıs ayına ertelenmiştir. Bunun yanında Seria A'nın play-off usulü ile sonlandırılması gündemdedir. İtalya ise ülke olarak tabiri caizse karantina altına alındı
Juventus Kulübü'nün futbolcusu Daniele Rugani'de korona virüsü testinin pozitif çıkması ve ardından Juventus Kulübü ile geçtiğimiz hafta sonu müsabaka oynayan Inter Kulübü'nün tüm faaliyetlerini 11 Mart gecesi itibariyle durdurması, durumun ne kadar vahim olduğunu ve alınması gereken önlemlerin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymakta