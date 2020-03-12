Koronavirüs spor dünyasını vurdu!

Çin, Amerika, Avustralya dışında virüsün son günlerde en çok görüldüğü yerlerden biri Avrupa ülkeleridir. Bu virüsten en çok etkilenen Avrupa ülkeleri sırasıyla; İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa'dır. Artarak devam eden virüs vakaları nedeniyle; Avrupa ve dünyanın diğer ülkelerinde ticaret, endüstri, sanat, spor gibi birçok alan olumsuz olarak etkilemiş ve çoğu aktivite durma noktasına gelmiştir.

Özellikle Avrupa'da son günlerde tartışılan temel konu, futbol ve diğer spor müsabaka ve organizasyonlarının ne olacağı ve ilgili federasyonların ne yönde karar alacağıdır.