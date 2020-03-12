Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'de 15 Mart Pazar günü oynanacak Galatasaray maçı öncesi siyah-beyazlı takımı BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden Türk Telekom Stadı'na uğurlamayı planlayan taraftarlarının, tesislere gelmemesini istedi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, toplum sağlığının hiçbir galibiyetten ve şampiyonluktan önemli olmadığının altı çizilerek, taraftarların organizasyondan vazgeçmelerini rica etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Taraftarlarımızın sosyal medyada organize olarak, futbol takımımızın Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelerek siyah-beyazlılarımızı Türk Telekom Stadı'na uğurlama hazırlığında olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Öncelikle, her şartta Beşiktaş'ımıza özveriyle destek olan büyük taraftarımıza içtenlikle teşekkür ederiz. Ancak; bilindiği üzere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, tüm dünyayı etkisi altına almış bulunmakta; ülkemizde bu salgının önüne geçebilmek için alınan tedbirler arasında spor müsabakalarının nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması yer almaktadır. Hal böyle iken; insan ve toplum sağlığının hiçbir galibiyet ve şampiyonluktan önemli olmadığı gerçeğinden hareketle büyük taraftarımızdan, söz konusu uğurlama organizasyonlarından vazgeçmelerini önemle rica ederiz."