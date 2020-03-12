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    • 12.03.2020 22:46
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    'tan taraftarlara koronaviürs (Kovid-19) uyarısı: Vazgeçmelerini önemle rica ederiz

    Kulübü, 'de Pazar günü oynanacak Galatasaray maçı öncesi siyah-beyazlı takımı BJK 'nden Stadı'na uğurlamayı planlayan taraftarlarının, tesislere gelmemesini istedi.

    Beşiktaş'tan taraftarlara koronaviürs uyarısı

    Kulübü, 'de Pazar günü oynanacak Galatasaray maçı öncesi siyah-beyazlı takımı BJK 'nden Stadı'na uğurlamayı planlayan taraftarlarının, tesislere gelmemesini istedi.

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, toplum sağlığının hiçbir galibiyetten ve şampiyonluktan önemli olmadığının altı çizilerek, taraftarların organizasyondan vazgeçmelerini rica etti.

    Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Taraftarlarımızın sosyal medyada organize olarak, futbol takımımızın Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelerek siyah-beyazlılarımızı Türk Telekom Stadı'na uğurlama hazırlığında olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Öncelikle, her şartta Beşiktaş'ımıza özveriyle destek olan büyük taraftarımıza içtenlikle teşekkür ederiz. Ancak; bilindiği üzere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, tüm dünyayı etkisi altına almış bulunmakta; ülkemizde bu salgının önüne geçebilmek için alınan tedbirler arasında spor müsabakalarının nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması yer almaktadır. Hal böyle iken; insan ve toplum sağlığının hiçbir galibiyet ve şampiyonluktan önemli olmadığı gerçeğinden hareketle büyük taraftarımızdan, söz konusu uğurlama organizasyonlarından vazgeçmelerini önemle rica ederiz."

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