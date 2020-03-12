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    • 12.03.2020 13:50
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    • 12.03.2020 13:56
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    : 'de depremi! Pozitif çıktı

    haberi... salgını spor takımlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak basketbol takımından bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve takımın karantinaya alındığı öne sürüldü.

    Real Madrid'de koronavirüs depremi! Pozitif çıktı

    Dünyada gerçekleşen salgını sonrası spor dünyasından bir çok isim virüsten etkilenirken son haber Basketbol takımından geldi.

    Takımdan bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıkarken, oyuncunun ismiyle alakalı bir bilgilendirme yapılmadı. Tüm takım bu olay üzerine karantina altına alınırken aynı tesisi kullanan basketbol ve futbol takımları da karantina altına alındı.

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