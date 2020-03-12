Koronavirüsten nasıl korunulur? İşte doğru bilinen 10 yanlış!
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı esir alan koronavirüs Türkiye'ye de sıçradı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı bir dizi uyarılarda bulundu. Panik olunmaması gerektiği ve temizliğin çok önemli olduğu uyarısında bulunan Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakasının sağlık durumunun da iyi olduğunu açıkladı. Vatandaşlar 'koronavirüsten nasıl korunuruz?' sorusunun cevabını aramaya başladılar. Ancak konuyla ilgili bilgi kirliliği çok çabuk yayıldı. Koronavirüsten koruduğunu sandığınız o yöntemler aslında yanlış. İşte bilinen 10 yanlış…
YANLIŞ 1 - SARIMSAK, SOĞAN YİYİN
Soğan ve sarımsak sülfür güçleri, alisin ve kuvarsetin zenginlikleri ile "doğal şifalar" ama koronavirüsten korunma gibi ciddi bir işi sadece onlara ihale etmek yanlış olur. Hele hele her gün 4-5 diş sarımsak, 2-3 soğanı çiğ çiğ yemek mideye de toplumsal ilişkilere de ihanet sayılır! Hastaysanız, koronavirüs aldığınız ya da yaydığınız kesin mi? O zaman ikisini de rahatça yiyin. Bu sayede kokunuzdan hoşlanmayanlar sizden uzak dururlar, neticede de virüsten korunma imkânı yakalamış olurlar. Mesele şudur: Yeterli, dengeli, çeşitli beslenin, bol sebze meyve, protein tüketin yeter.
YANLIŞ 2 - TURŞUYA YÜKLENİN
Turşuların, özellikle de lahanası, salatalığı, sarımsağı, soğanı bol bir turşu ziyafetinin probiyotik zenginliği sayesinde bağışıklığınıza güç vereceği doğrudur. Ne var ki bu doğal gücün sizi muhtemel bir koronavirüs saldırısından koruyacağını garanti etmek zordur. Makul miktarda düzenli turşu tüketin ama midenizi düşünüp abartıya da kaçmayın.
YANLIŞ 3 - ALKOL İÇMEK VİRÜSÜ ÖLDÜRÜR
Yüzde 60 ve üzerinde alkol içeren her türlü el temizleyicisi (örneğin kolonya) elinizdeki virüsleri anında yok eder. Ne var ki "alkol" ile virüs ölümü sadece el temizliğinde geçerli. Elleri temizleyerek değil de alkol içerek virüsleri öldürmeyi düşünmek ise son derece riskli ve tehlikeli. Konu virüs enfeksiyonu ise alkolden kesinlikle uzak durun.
YANLIŞ 4 - SİRKE İLE GARGARA YAPMAK İYİ GELİR
"Tuzlu su" ile gargaraya (tuzsuz bile olabilir) evet ama "klorin dioksit" eklenmiş su ile gargara ya da "sirke" ile gargaraya hayır! Düzenli ve sık aralıklarla yaptığınız doğal gargaralar "mekanik temizleme" yolu ile yarar. Ne var ki devreye klorin dioksit gibi "riskli kimyasallar" girdi mi işler anında riskli hale geliverir.
YANLIŞ 5 - SIK SIK SU İÇMEK FAYDALI
Hürriyet'te yer alan habere göre, düzenli su içmek susuz kalmamanızı garanti eden makul ve yerinde bir tavsiyedir ama konu "koronavirüslerden korunma" olduğunda işe yaramaz. Hele hele bu suyu "yüksek ısıda" tutup, ağız ve boğaz mukozasını yakarak yaralamak fayda yerine zarar bile verebilir. Tavsiyem şu: Sık aralıklarla ılık su yudumlayın ama bunu "virüsleri mideye yollayıp mide asidi ile öldürmek için" değil, susuz kalmayıp ile bağışıklığınıza destek olmak için yapın.