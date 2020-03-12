Koronavirüsten nasıl korunulur? İşte doğru bilinen 10 yanlış!

YANLIŞ 1 - SARIMSAK, SOĞAN YİYİN

Soğan ve sarımsak sülfür güçleri, alisin ve kuvarsetin zenginlikleri ile "doğal şifalar" ama koronavirüsten korunma gibi ciddi bir işi sadece onlara ihale etmek yanlış olur. Hele hele her gün 4-5 diş sarımsak, 2-3 soğanı çiğ çiğ yemek mideye de toplumsal ilişkilere de ihanet sayılır! Hastaysanız, koronavirüs aldığınız ya da yaydığınız kesin mi? O zaman ikisini de rahatça yiyin. Bu sayede kokunuzdan hoşlanmayanlar sizden uzak dururlar, neticede de virüsten korunma imkânı yakalamış olurlar. Mesele şudur: Yeterli, dengeli, çeşitli beslenin, bol sebze meyve, protein tüketin yeter.