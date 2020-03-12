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    • 12.03.2020 12:30
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    Son dakika: ve maçları erteleniyor mu? Euroleague yönetiminden koronavirüs kararı

    Son dakika haberi... Koronavirüs salgınının küresel risk haline gelmesinin ardından yönetimi, Avrupa basketbol organizasyonları Euroleague ve maçlarının geçici olarak askıya alınmasının değerlendirildiğini duyurdu.

    Euroleague ve EuroCup maçları erteleniyor mu?

    Koronavirüs salgınının küresel risk haline gelmesinin ardından yönetimi, Avrupa basketbol organizasyonları Euroleague ve maçlarının geçici olarak askıya alınmasının değerlendirildiğini duyurdu.

    OYUNCULAR BİRLİĞİ ERTELEME TALEP ETMİŞTİ
    Dünyada corona virüsün hızla yayılması ve NBA'in aldığı sezonu askıya alma kararının ardından Euroleague Oyuncular Birliği, maçların ertelenmesini talep etti.

    Yapılan açıklamada ELPA, sağlık güvenliğinin daha önemli olduğunu dile getirdi.



    ANADOLU EFES'TEN MAÇ ÖNCESİ FLAŞ KARAR
    Anadolu Efes, bu akşamki Valencia maçı öncesi kampı iptal ederek oyuncuları evlerine yolladı..

    Ayrıntılar geliyor...

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