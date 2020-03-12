Koronavirüs salgınının küresel risk haline gelmesinin ardından Euroleague yönetimi, Avrupa basketbol organizasyonları Euroleague ve EuroCup maçlarının geçici olarak askıya alınmasının değerlendirildiğini duyurdu.

OYUNCULAR BİRLİĞİ ERTELEME TALEP ETMİŞTİ

Dünyada corona virüsün hızla yayılması ve NBA'in aldığı sezonu askıya alma kararının ardından Euroleague Oyuncular Birliği, maçların ertelenmesini talep etti.



Yapılan açıklamada ELPA, sağlık güvenliğinin daha önemli olduğunu dile getirdi.





ANADOLU EFES'TEN MAÇ ÖNCESİ FLAŞ KARAR

Anadolu Efes, bu akşamki Valencia maçı öncesi kampı iptal ederek oyuncuları evlerine yolladı..

Ayrıntılar geliyor...