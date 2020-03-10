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    • 10.03.2020 11:30
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    İngiliz ekibi 'tan flaş hamlesi

    Beşiktaş'tan rekor bir bonservis ücretiyle Everton'a transfer olan , devre arası transfer döneminde 'a transfer olmuştu. Bu ekipte geçirdiği talihsiz sakatlığın ardından sezonu kapatan Cenk'in tedavi sürecinin Crystal Palace tarafından yakından takip edildiği ve İngiliz ekibin milli yıldızın bonservisini almak istediği iddia edildi.

    İngiliz ekipten flaş Cenk Tosun hamlesi

    İngiltere Premier Lig takımlarından 'ın devre arası transfer döneminde Everton'dan kiraladığı antrenmanda yaşadığı şanssız sakatlığın ardından sezonu kapatmıştı.

    İngiliz basınından The Evening Standard'da yer alan habere göre Crystal Palace, milli oyuncunun tedavi sürecini yakından takip ediyor ve yaz transfer döneminde golcü futbolcunun bonservisini Everton'dan almayı planlıyor.

    Fotomaç'ın dış kaynaklardan derlediği haberde, 28 yaşındaki futbolcuyu özellikle Crystal Palace tif Direktörü Dougie Freedman'ın beğendiği ve kalmasını istediği bildirildi. Cenk Tosun'un bonservisinin 20 milyon sterlin olarak belirlendiği de ifade ediliyor.

    Milli yıldız Crystal Palace formasıyla çıktığı 5 müsabakada 1 gole imzasını atmıştı.

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