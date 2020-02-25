Premier League'de 27. haftanın en güzel golleri

Premier Lig 27'nci hafta karşılaşmalarıyla yine sporseverlerin nefesini kesen mücadelelere sahne oldu. Ligde üst sıralarda yer alan iki takımın mücadelesinde Manchester City, 80. dakikada Gabriel Jesus'un ayağından bulduğu golle Leicester City'yi 1-0 yendi. Ligde dört haftadır kazanamayan Chelsea ise Olivier Giroud ve Marcos Alonso'nun ayağından bulduğu gollerle Tottenham'ı 2-1'lik skorla yendi. Premier Lig 2019-2020 sezonunun 27. haftasının en iyi gollerine; Stevens, Alonso, Martial, Vydra, Greenwood, McNeil, Giroud ve Aanholt'un attığı goller damga vurdu. İşte birbirinden klas futbolcuların izleyenleri mest eden akıl dolu golleri...