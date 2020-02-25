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    • 25.02.2020 18:07
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    • 25.02.2020 18:07
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    'de 27. haftanın i

    27'nci hafta karşılaşmalarıyla yine sporseverlerin nefesini kesen mücadelelere sahne oldu. Ligde üst sıralarda yer alan iki takımın mücadelesinde , 80. dakikada 'un ayağından bulduğu golle 'yi 1-0 yendi. Ligde dört haftadır kazanamayan  ise  ve 'nun ayağından bulduğu gollerle Tottenham'ı 2-1'lik skorla yendi. Premier Lig 2019-2020 sezonunun 27. haftasının en iyi gollerine; Stevens, Alonso, Martial, Vydra, Greenwood, McNeil, Giroud ve Aanholt'un attığı goller damga vurdu. İşte birbirinden klas futbolcuların izleyenleri mest eden akıl dolu golleri...

    Premier League'de 27. haftanın en güzel golleri

    27'nci hafta karşılaşmalarıyla yine sporseverlerin nefesini kesen mücadelelere sahne oldu. Ligde üst sıralarda yer alan iki takımın mücadelesinde , 80. dakikada 'un ayağından bulduğu golle 'yi 1-0 yendi. Ligde dört haftadır kazanamayan ise ve 'nun ayağından bulduğu gollerle Tottenham'ı 2-1'lik skorla yendi. Premier Lig 2019-2020 sezonunun 27. haftasının en iyi gollerine; Stevens, Alonso, Martial, Vydra, Greenwood, McNeil, Giroud ve Aanholt'un attığı goller damga vurdu. İşte birbirinden klas futbolcuların izleyenleri mest eden akıl dolu golleri...

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