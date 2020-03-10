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    • 10.03.2020 11:51
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    • 10.03.2020 11:54
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    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 'dan açıklaması

    spor müsabakalarını da vurdu... İtalyan Olimpiyat Komitesi, koronavirüs nedeniyle Serie A dahil olmak üzere ülkedeki tüm spor organizasyonlarını 3 Nisan'a kadar askıya almıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 'da konu ile alakalı bir açıklamada bulundu. İşte detaylar.

    Bakan Kasapoğlu açıkladı: Korona nedeniyle...

    tüm dünyayı etkisi altına aldı. Son olarak İtalya'da 3 Nisan'a kadar tüm spor faaliyetleri durdurulmuştu. Ayrıca ülkemizde bazı spor organizasyonları da iptal edilmişti.

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 'da konu ile alakalı bir açıklamada bulundu.

    Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor camiası olarak bu anlamdaki (koronavirüs) önlemleri federasyonlarımızla, uluslararası federasyonlarla takip ediyoruz. İptal edilen etkinlikler var, bizim çalışma yaptığımız etkinlikler var. İnşallah bunları da federasyonlarla, uluslararası camiayla temaslarımız sonucunda yarın sizlerle paylaşacağız." dedi.

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