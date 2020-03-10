Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Son olarak İtalya'da 3 Nisan'a kadar tüm spor faaliyetleri durdurulmuştu. Ayrıca ülkemizde bazı spor organizasyonları da iptal edilmişti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'da konu ile alakalı bir açıklamada bulundu.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor camiası olarak bu anlamdaki (koronavirüs) önlemleri federasyonlarımızla, uluslararası federasyonlarla takip ediyoruz. İptal edilen etkinlikler var, bizim çalışma yaptığımız etkinlikler var. İnşallah bunları da federasyonlarla, uluslararası camiayla temaslarımız sonucunda yarın sizlerle paylaşacağız." dedi.