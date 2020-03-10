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    • 10.03.2020 10:32
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    takımsız kaldı, soluğu halı sahada aldı! ile anlaşamamıştı...

    'da oynadığı futbol ile hayatlarımıza 'Genç Arda' olarak giren, ardından iki İspanyol devi ve formaları giyen, daha sonra forması giyen , ara transfer döneminde takımı ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti. Arda Turan adı ara transfer döneminde altyapısında yetiştiği Galatasaray ile sık sık anıldı. Ancak bu transfer gerçekleşmedi. Medipol Başakşehir'le ayrılığı sonrası hiçbir kulüp ile anlaşamayan ve takımsız kalan Arda Turan, halı saha maçında görüntülendi.

    Bir dönem İspanya'nın , gibi dev takımlarında top koşturan, daha sonra Türkiye'ye dönüp kariyerine 'de devam eden , devre arası transfer döneminde Başakşehir ile yollarını ayırmıştı. Adı uzun süre ile anılan yıldız oyuncu, eski kulübüyle anlaşamamış ve takımsız kalmıştı.

    NEREDEN NEREYE

    Yıldız oyuncu Arda Turani uzun bir aradan sonra halı sahada görüntülendi. Galatasaraylı eski oyunculara karşı bir oynayan Turan'ın rakipleri arsında , , Volkan Arslan, Murat Erdoğan gibi isimler vardı.

    33 yaşındaki futbolcu orta sahadan kaydetti golle alkış aldı. Arda,orta sahadan yapmış olduğu aşırtma şutla minyatür kaleye şık bir gol attı.

    Takımlar şöyle oluştu:

    GALATASARAY VETERANLAR:

    Mert Korkmaz, Erhan Küçük, Murat Akyüz, Sercan Ekinci, Cihan Haspolatlı, Engin Erdem.

    ARDA TURAN'IN TAKIMI:

    Arda Turan, Ekrem Okumuş, Gökhan Özdemir, Akın Demir, Eren Baye, Benhur Yardımcı.

    Arda Turan'ın adı geride bıraktığımı ara transfer döneminde sık sık Galatasaray ile anılmıştı. Hatta bu transferin Galatasaray Başkanı ile Teknik Direktör arasında kriz çıkardığı iddia edilmişti. Sonrasında bu transfer gerçekleşmemişti.

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