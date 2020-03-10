Bir dönem İspanya'nın Atletico Madrid, Barcelona gibi dev takımlarında top koşturan, daha sonra Türkiye'ye dönüp kariyerine Medipol Başakşehir'de devam eden Arda Turan, devre arası transfer döneminde Başakşehir ile yollarını ayırmıştı. Adı uzun süre Galatasaray ile anılan yıldız oyuncu, eski kulübüyle anlaşamamış ve takımsız kalmıştı.

NEREDEN NEREYE

Yıldız oyuncu Arda Turani uzun bir aradan sonra halı sahada görüntülendi. Galatasaraylı eski oyunculara karşı bir oynayan Turan'ın rakipleri arsında Mert Korkmaz, Cihan Haspolatlı, Volkan Arslan, Murat Erdoğan gibi isimler vardı.

33 yaşındaki futbolcu orta sahadan kaydetti golle alkış aldı. Arda,orta sahadan yapmış olduğu aşırtma şutla minyatür kaleye şık bir gol attı.

Takımlar şöyle oluştu:

GALATASARAY VETERANLAR:

Mert Korkmaz, Erhan Küçük, Murat Akyüz, Sercan Ekinci, Cihan Haspolatlı, Engin Erdem.

ARDA TURAN'IN TAKIMI:

Arda Turan, Ekrem Okumuş, Gökhan Özdemir, Akın Demir, Eren Baye, Benhur Yardımcı.

Arda Turan'ın adı geride bıraktığımı ara transfer döneminde sık sık Galatasaray ile anılmıştı. Hatta bu transferin Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Teknik Direktör Fatih Terim arasında kriz çıkardığı iddia edilmişti. Sonrasında bu transfer gerçekleşmemişti.