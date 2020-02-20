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    • 20.02.2020 17:11
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    İşte 'de 26. haftanın en güzel golleri

    26'ncı hafta karşılaşmalarıyla yine severlerin nefesini kesen mücadelelere sahne oldu. Haftanın en çekişmeli karşılaşmasında Mourinho yönetimindeki Tottenham, son saniyelerde bulduğu golle Aston Villa'yı 3-2'lik skorla mağlup etti. Haftanın karşılaşmasında Manchester United da Chelsea engelini 2-0'la geçerken, Kırmızı Şeytanların ilk golünü atan Martial'in golü haftanın en güzel golleri arasına girdi. İşte Premier Lig'de 26. haftanın en güzel golleri...

    İşte Premier Lig'de 26. haftanın en güzel golleri

    Dünyanın en çok izlenen ligi 'de 26'ncı haftada oynanan karşılaşmalar yine nefesleri kesti. Haftanın en heyecanlı karşılaşması Aston Villa - Tottenham arasında oynanan maç olurken, Mourinho yönetimindeki Tottenham son saniyelerde Son Hueng-Min'in attığı gol ile sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Haftanın karşılaşmasında Manchester United da Chelsea engelini 2-0'la geçerken, Kırmızı Şeytanların ilk golünü atan Martial'in golü haftanın en güzel golleri arasına girdi. İşte Premier Lig'de 26. haftanın en güzel golleri...

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