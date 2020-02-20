Dünyanın en çok izlenen ligi Premier Lig'de 26'ncı haftada oynanan karşılaşmalar yine nefesleri kesti. Haftanın en heyecanlı karşılaşması Aston Villa - Tottenham arasında oynanan maç olurken, Mourinho yönetimindeki Tottenham son saniyelerde Son Hueng-Min'in attığı gol ile sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Haftanın karşılaşmasında Manchester United da Chelsea engelini 2-0'la geçerken, Kırmızı Şeytanların ilk golünü atan Martial'in golü haftanın en güzel golleri arasına girdi. İşte Premier Lig'de 26. haftanın en güzel golleri...