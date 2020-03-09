Cimbom'a Sivas 'dur' dedi... Sarı-Kırmızılılar zorlu deplasmanda sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Galatasaray böylece lider Başakşehir'in 3 puan gerisine düştü. 7. dakikada Sivasspor öne geçti. Soldan Fatih Aksoy'un ceza alanına gönderdiği topu, kale alanındaki Hakan Arslan diziyle filelere gönderdi: 1-0.
FALCAO&FEGHOULİ İŞ BİRLİĞİ
14'te Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta Feghouli arka direkte indirdi. Falcao boş kaleye vurdu: 1-1. 32'de Feghouli çok sert vurdu, Samassa kurtardı. 37. dakikada Falcao, topu kafayla Feghouli'ye indirdi. Cezayirli yıldız sol ayağıyla düzgün vurdu: 1-2.
MUSLERA PENALTIYI DA KURTARDI!
57'de Sivas penaltı kazandı. Emre'nin penaltısını Muslera kurtardı. Ancak Emre dönen topu ağlara yolladı: 2-2. 69'da Onyekuru gole giderken son anda kaleci Samassa araya girdi. Böylece maç 2-2 bitti.
KADER ANI 44. DAKİKADA YAŞANDI
Galatasaray 44. dakikada Feghouli ile çok önemli bir pozisyon harcadı. Eğer gol olsa, Cimbom maçı koparabilirdi.
MUSLERA DA YETMEDİ
Müthiş bir sezon geçiren Muslera da Sivas deplasmanında kaybedilen iki puanın önüne geçemedi.
ÇOK FAZLA TEMAS YOKTU
Seri gecenin en çok konuşulan pozisyonu için, "Açıkçası penaltıda çok temas olduğunu düşünmüyorum, penaltı olduğu tartışılır" dedi.
İŞTE MAÇIN KADER ANI
54. dakikada Seri'nin yaptığı bu hareket Galatasaray'a iki puana mal oldu. Fildişili yıldız rakibine acemice bir faul yaptı.
REKOR ARTIK BAŞKA BAHARA
Eğer Cimbom dün Sivas deplasmanında da kazanssaylı galibiyet serisini 9 maça çıkaracak ve Fatih Terim kariyer rekorunu egale edecekti. Ancak Sarı-Kırmızılılar iki puan kaybedince rekor da başka bahara kalmış oldu.
KORKULAN OLMADI!
Beşiktaş derbisi öncesi sınırda bulunan Donk, Adem ve Feghouli sarı kart görmedi.
FALCAO&FEGHOULİ İŞ BİRLİĞİ
14'te Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta Feghouli arka direkte indirdi. Falcao boş kaleye vurdu: 1-1. 32'de Feghouli çok sert vurdu, Samassa kurtardı. 37. dakikada Falcao, topu kafayla Feghouli'ye indirdi. Cezayirli yıldız sol ayağıyla düzgün vurdu: 1-2.
MUSLERA PENALTIYI DA KURTARDI!
57'de Sivas penaltı kazandı. Emre'nin penaltısını Muslera kurtardı. Ancak Emre dönen topu ağlara yolladı: 2-2. 69'da Onyekuru gole giderken son anda kaleci Samassa araya girdi. Böylece maç 2-2 bitti.
KADER ANI 44. DAKİKADA YAŞANDI
Galatasaray 44. dakikada Feghouli ile çok önemli bir pozisyon harcadı. Eğer gol olsa, Cimbom maçı koparabilirdi.
MUSLERA DA YETMEDİ
Müthiş bir sezon geçiren Muslera da Sivas deplasmanında kaybedilen iki puanın önüne geçemedi.
ÇOK FAZLA TEMAS YOKTU
Seri gecenin en çok konuşulan pozisyonu için, "Açıkçası penaltıda çok temas olduğunu düşünmüyorum, penaltı olduğu tartışılır" dedi.
İŞTE MAÇIN KADER ANI
54. dakikada Seri'nin yaptığı bu hareket Galatasaray'a iki puana mal oldu. Fildişili yıldız rakibine acemice bir faul yaptı.
REKOR ARTIK BAŞKA BAHARA
Eğer Cimbom dün Sivas deplasmanında da kazanssaylı galibiyet serisini 9 maça çıkaracak ve Fatih Terim kariyer rekorunu egale edecekti. Ancak Sarı-Kırmızılılar iki puan kaybedince rekor da başka bahara kalmış oldu.
KORKULAN OLMADI!
Beşiktaş derbisi öncesi sınırda bulunan Donk, Adem ve Feghouli sarı kart görmedi.
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