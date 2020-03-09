Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 09.03.2020 09:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.03.2020 09:23
    ABONE OL

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dibi gördü!

    Son üç haftada ilk golü atmasına rağmen skoru korumayı başaramayan sarı-lacivertliler, sezon toplamında ise bu şekilde tam 15 puanı çimlere gömerek büyük hüsran yaşadı. Ali Koç yönetimi, 21 ayda 3 farklı teknik adamla çalıştı. Cocu, Koeman ve ilaç olmadı. Son maça Zeki Göle ile çıktı. 20 yıl sonra Kadıköy'de G.Saray yenilgisi yaşadı.

    Ali Koç dibi gördü!

    'de son üç haftada da öne geçmesine rağmen skoru tutamayan Fenerbahçe, bu şekilde 15 puan kaybetti. Zirvede 16'sı yönetiminde olmak üzere öne geçip 18 puan kaybeden Trabzonspor yer aldı. Şampiyonluk yarışından uzak kalan sarı-lacivertliler, özellikle büyük maçlarda zorluk yaşadı. 3. ve 20. haftada Trabzonspor'a karşı öne geçmesine rağmen 1 beraberlik, 1 yenilgi alırken, 23. haftada da Galatasaray'a karşı önde götürdüğü maçı 3-1 kaybetti

    KULÜBENİN VARLIĞI YOKLUĞU BİR
    Kanarya, 4. haftada Alanyaspor mücadelesini de 3-1 yenilgiyle kapattı. 24. ve 25. haftada oynanan Antalya ve maçları 2-2 bitti. Başakşehir galibiyeti sonrası çıktığı altı maçta da kaybeden Fenerbahçe, bu sezon kulübeden oyuna giren oyunculardan sadece üç gol bulabildi. Oyuna sonradan giren isimlerden iki asist çıkarırken, bu değer 'ta 16, Başakşehir ve Alanya'da 10 oldu. Sarı-lacivertliler, kulübeden giren oyunculardan bulduğu skor katkısında ligde gerilerde kaldı.



    3-0'DAN MAÇ VERDİLER
    F.Bahçe'nin gençleri de ağabeylerinin izinde! U15 takımı dün Beşiktaş ile kendi evinde oynadığı derbide 3-0 öne geçmesine rağmen 4-3y enildi. Sarı-lacivertliler, Osman (2) ve Mahir'in golüyle 36. dakikada 3-0'ı buldu. Beşiktaş; Semih (2), Yusuf ve rakibin kendi kalesine attığı golle kazandı.

    SKANDAL BİR MAÇTI!
    F.Bahçe Başkan Vekili , "Denizlispor maçındaki kararlar hakikaten malumun ilamı oldu. Skandal ve düşündürücü bir maçtı" dedi. "Sezon başından bu yana sistematik bir şekilde yapılanlar, bu maçta da devam etti" ifadelerini kullanan Özsoy, şunları söyledi: "Türk unun içerisinde bulunacağı durumun daha da kötüleşeceğini biliyorduk. Denizli maçında yaşananlar oldukça düşündürücü. Aleyhimize olan pozisyonlarda VAR'a gidilip bakıldı, lehimize olan pozisyonlarda ise bakılmadı. Oyuncularımız saha içerisinde provoke edildi. 4 oyuncumuz haftaya cezalı duruma düşürüldü."

    HARUN İLK KEZ KALEYE
    Bu sezon Altay'ın i sonrası Süper Lig'i unutan , mevkidaşının cezası nedeniyle Konya'da eldivenleri devralacak. 30 yaşındaki kaleci, bu sezon 6 kupa maçında görev alırken, hiç gol yemedi.

    YENİ HOCA TÜRKİYE'Yİ İYİ BİLMELİ
    Semih Özsoy, yeni arayışlarıyla ilgili olarak, "Teknik direktör konusunda çok seçiciyiz. Uzun vadeli bir hocayla anlaşma çabası içerisindeyiz. Fenerbahçe'yi ve Türkiye'nin gerçeklerini iyi bilen bir hoca olması bizim en önemli kriterimiz. Türkiye'de başka bir futbol oynanıyor. Buna da vakıf bir isim olması kriterimizdir."



    KOÇ DİBİ GÖRDÜ
    21 ayda 3 farklı teknik adamla çalıştı. Cocu, Koeman ve ilaç olmadı. Son maça Zeki Göle ile çıktı. 20 yıl sonra Kadıköy'de G.Saray yenilgisi yaşadı. Sadece G.Saray değil, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı da 49 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.
    58 haftada sadece iki kez liderlik koltuğunu gördü. Toplam 30 oyuncu ile sözleşme imzaladı.
    30 futbolcunun 8'i bedelsiz alınırken, 16'sı için 32 milyon 650 bin Euro bonservis ödendi. 6 oyuncu kiralandı.

    SABAH

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dibi gördü!
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri