Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dibi gördü!

Süper Lig'de son üç haftada da öne geçmesine rağmen skoru tutamayan Fenerbahçe, bu şekilde 15 puan kaybetti. Zirvede 16'sı Ünal Karaman yönetiminde olmak üzere öne geçip 18 puan kaybeden Trabzonspor yer aldı. Şampiyonluk yarışından uzak kalan sarı-lacivertliler, özellikle büyük maçlarda zorluk yaşadı. 3. ve 20. haftada Trabzonspor'a karşı öne geçmesine rağmen 1 beraberlik, 1 yenilgi alırken, 23. haftada da Galatasaray'a karşı önde götürdüğü maçı 3-1 kaybetti



KULÜBENİN VARLIĞI YOKLUĞU BİR

Kanarya, 4. haftada Alanyaspor mücadelesini de 3-1 yenilgiyle kapattı. 24. ve 25. haftada oynanan Antalya ve Denizli maçları 2-2 bitti. Başakşehir galibiyeti sonrası çıktığı altı maçta da kaybeden Fenerbahçe, bu sezon kulübeden oyuna giren oyunculardan sadece üç gol bulabildi. Oyuna sonradan giren isimlerden iki asist çıkarırken, bu değer Sivas'ta 16, Başakşehir ve Alanya'da 10 oldu. Sarı-lacivertliler, kulübeden giren oyunculardan bulduğu skor katkısında ligde gerilerde kaldı.







3-0'DAN MAÇ VERDİLER

F.Bahçe'nin gençleri de ağabeylerinin izinde! U15 takımı dün Beşiktaş ile kendi evinde oynadığı derbide 3-0 öne geçmesine rağmen 4-3y enildi. Sarı-lacivertliler, Osman (2) ve Mahir'in golüyle 36. dakikada 3-0'ı buldu. Beşiktaş; Semih (2), Yusuf ve rakibin kendi kalesine attığı golle kazandı.



SKANDAL BİR MAÇTI!

F.Bahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, "Denizlispor maçındaki kararlar hakikaten malumun ilamı oldu. Skandal ve düşündürücü bir maçtı" dedi. "Sezon başından bu yana sistematik bir şekilde yapılanlar, bu maçta da devam etti" ifadelerini kullanan Özsoy, şunları söyledi: "Türk futbolunun içerisinde bulunacağı durumun daha da kötüleşeceğini biliyorduk. Denizli maçında yaşananlar oldukça düşündürücü. Aleyhimize olan pozisyonlarda VAR'a gidilip bakıldı, lehimize olan pozisyonlarda ise bakılmadı. Oyuncularımız saha içerisinde provoke edildi. 4 oyuncumuz haftaya cezalı duruma düşürüldü."



HARUN İLK KEZ KALEYE

Bu sezon Altay'ın transferi sonrası Süper Lig'i unutan Harun Tekin, mevkidaşının cezası nedeniyle Konya'da eldivenleri devralacak. 30 yaşındaki kaleci, bu sezon 6 kupa maçında görev alırken, hiç gol yemedi.



YENİ HOCA TÜRKİYE'Yİ İYİ BİLMELİ

Semih Özsoy, yeni teknik direktör arayışlarıyla ilgili olarak, "Teknik direktör konusunda çok seçiciyiz. Uzun vadeli bir hocayla anlaşma çabası içerisindeyiz. Fenerbahçe'yi ve Türkiye'nin gerçeklerini iyi bilen bir hoca olması bizim en önemli kriterimiz. Türkiye'de başka bir futbol oynanıyor. Buna da vakıf bir isim olması kriterimizdir."







KOÇ DİBİ GÖRDÜ

21 ayda 3 farklı teknik adamla çalıştı. Cocu, Koeman ve Ersun Yanal ilaç olmadı. Son maça Zeki Göle ile çıktı. 20 yıl sonra Kadıköy'de G.Saray yenilgisi yaşadı. Sadece G.Saray değil, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı da 49 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

58 haftada sadece iki kez liderlik koltuğunu gördü. Toplam 30 oyuncu ile sözleşme imzaladı.

30 futbolcunun 8'i bedelsiz alınırken, 16'sı için 32 milyon 650 bin Euro bonservis ödendi. 6 oyuncu kiralandı.



SABAH

